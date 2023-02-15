15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hadise ortak yayında yardım toplayacak. Acun Ilıcalı istedi 

Hadise ortak yayında yardım toplayacak. Acun Ilıcalı istedi 

Şarkıcı Hadise, bu akşam saat 20.00’de başlayacak ortak yayında depremzedeler için tv8 adına yardım toplayacak. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:41
Takip Et

Acun Ilıcalı istedi! Hadise ortak yayında yardım toplayacak

Hadise ortak yayında yardım toplayacak. Acun Ilıcalı istedi 
+
Aa
-

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için bu akşam ortak yayında bir araya gelecek. 

Hadise de tüm kanallardan bu akşam saat 20.00’de  yayınlanacak olan “Türkiye tek yürek” sloganlı ortak yayında yer alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü şarkıcının Acun Ilıcalı’nın isteğiyle tv8 adına katılacağı ve yardım toplayacağı öğrenildi. Her kanalın kendi ekran yüzleriyle yer alacağı yayına Murat Boz’un da katılması bekleniyor.

Hadise bugün de Hollanda devlet kanalına konuk olacak ve depremzedeler için yardım toplayacak. Ünlü şarkıcı Karsu da aynı kanalın yayınına konuk olmuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
2
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
3
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
5
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
7
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.