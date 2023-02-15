Hadise ortak yayında yardım toplayacak. Acun Ilıcalı istedi 

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için bu akşam ortak yayında bir araya gelecek.

Hadise de tüm kanallardan bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak olan “Türkiye tek yürek” sloganlı ortak yayında yer alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü şarkıcının Acun Ilıcalı’nın isteğiyle tv8 adına katılacağı ve yardım toplayacağı öğrenildi. Her kanalın kendi ekran yüzleriyle yer alacağı yayına Murat Boz’un da katılması bekleniyor.

Hadise bugün de Hollanda devlet kanalına konuk olacak ve depremzedeler için yardım toplayacak. Ünlü şarkıcı Karsu da aynı kanalın yayınına konuk olmuştu.

