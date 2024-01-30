İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya çağrım

Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan yabancı uyruklu 2 katil zanlısının yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ve tüm kahraman polislerimizi kutluyorum.

Göreve geldiğinden bu yana yasa dışı örgütlerle mücadele eden Bakan Yerlikaya’ya çağrım var:

Listelediğim tüm faili meçhul cinayetleri faili belli hale getirin. Size güveniyorum ve başaracağınıza inanıyorum.

Ceylanpınar saldırısı: 22 Temmuz 2015’te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar isimli polis memurları uyurken şehit edildi. Olay sonrası Çözüm Sürecinin sona erdirilme süreci başladı.

Ahmet Taner Kışlalı: 21 Ekim 1999’da Ankara'da evinin önünde bombalı saldırıda öldürüldü. Akit gazetesi suikasttan önce hakkında haber yapmış ve Kışlalı'nın üzerine çarpı atılmış fotoğrafı manşetten vermişti.

Bahriye Üçok: Türkiye'nin ilk kadın ilahiyatçısı. Cumhuriyet senatörlüğü, milletvekilliği yaptı. Laiklik, irtica ve Türkiye'deki dinî konularla ilgili konuşmalar yaptı ve çözüm önerileri sundu. 6 Ekim 1990’da evine gönderilen dini kitabın patlamasıyla öldürüldü.

Bahtiyar Aydın: 1993'te Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı iken, 22 Ekim 1993’te Lice Asayiş Bölük Komutanlığı önünde şehit edildi.

Cem Ersever: JİTEM'in kilit isimlerindendi. "Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçekleri Türk milletinden gizleniyor" dedikten sonra 4 Kasım 1993'te ölü bulundu

Çetin Emeç: 38 yıllık gazeteciydi. 7 Mart 1990'da Suadiye’deki evinin önünde şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü.

Adnan Ersöz: Eski 1. Ordu Komutanı ve eski MİT Müsteşarıydı. 13 Ekim 1991’de İstanbul Göztepe'deki evinin önünde 3 kişi tarafından öldürüldü.

Gaffar Okkan: Diyarbakır emniyet müdürüydü. Bölgede "Gaffar Baba" deniyordu. 24 Ocak 2001’de suikast sonucu 5 koruma polisi ile birlikte şehit edildi.

Hasan Ocak: Öğretmen ve çay ocağı işletmecisiydi. 12 Mart 1995’teki Gazi Mahallesi olaylarından 21 Mart'ta gözaltına alındı ve kayboldu. 15 Mayıs 1995'te işkenceyle öldürülmüş hâlde bulundu.

Hulusi Sayın: Asayiş Birlikleri Kolordusu Komutanlığı’ndan emekli oldu. Başbakanlık baş müşaviri iken 30 Ocak 1991’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

İzzet Kezer: 1992’de Cizre ilçesinde Nevruz gösterilerini izlerken muhabir arkadaşı Faruk Balıkçı ile birlikte beyaz bayrak taşıdığı halde, 23 Mart 1992’de güvenlik güçleri ile göstericilerin çatışmasında öldürüldü.

Muammer Aksoy: Türk Hukuk Kurumu Başkanı, milletvekili, yazar ve 1961 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun sözcüsüydü. 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde öldürüldü.

Uğur Mumcu: Hukukçu, gazeteci, araştırmacı ve yazardı. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde arabasına konulan bombanın patlamasıyla öldürüldü.

Musa Anter: Yazar, şair ve gazeteciydi. 20 Eylül 1992’de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Necip Hablemitoğlu: Tarihçi ve yazardı. Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002’de öldürüldü.

Rıdvan Özden: Adana Bölge Jandarma Komutanıydı. 23 Mayıs 1991’de çapraz ateşe alınarak şehit edildi.

Turan Dursun: Türk yazar, din eleştirmeni, eski imam ve müftüydü. 4 Eylül 1990'da evinin önünde öldürüldü.

Vedat Aydın: Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı iken 5 Temmuz 1991'de kaçırıldı ve öldürüldü.

Ve halen devam eden bir siyasi suikast:

Sinan Ateş: Türk tarihçi, akademisyen ve eski Ülkü Ocakları genel başkanıydı. 30 Aralık 2022’de evinin önünde öldürüldü.