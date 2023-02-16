Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz

Türkiye Tek Yürek kampanyasında 115 milyar lirayı aşkın yardım toplanırken Gelir İdaresi Başkanlığı, bağışların vergiden düştüğü tartışmasına açıklık getirdi.

Dün akşam düzenlenen ortak canlı yayında deprem için 115 milyar bağış toplandı. AFAD, bugünkü mesajında Türkiye Tek Yürek kampanyası için teşekkürlerini sunarken deprem yardımlarının vergiden düşecek olması tartışma yarattı.

“Vergiden” Twitter’da gündem Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in, “Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz” sözleri de yeniden gündeme geldi.

İşte o açıklama:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi’ni yayımlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) açıklama geldi.

Depremin ilk günlerinde yardımlar için vergi indirimi duyurusu yapan GİB, tartışmalara şu sözlerle açıklık getirdi:

“Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir. Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.”

GİB, tartışma yaratan konuya bu şekilde açıklık getirmekle kalmayıp örnekle açıkladı.

Buna göre 100.000 lira kazancı olan bir kurumun 20.000 lira AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20.000 lirayı indirecektir. Kalan 80.000 lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16.000 lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Vazgeçilen vergi tutarı 4.000 liradır.