﻿İlk adım özgür medya için atılacak

13. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmelerde basın özgürlüğü hep konu oldu.

Marmaris'te düzenlenen, "Yerel Medya Çalıştayı" ile özgür medya konusunda önemli bir adım atan Kılıçdaroğlu'na o gün özgür medya konusunda görüşlerimi ileten bir dosya verdim.

Kılıçdaroğlu önerilerimin bir kısmını çeşitli toplantılarda dile getirdi.

Çok iyi biliyorum ki Bay Kemal, özgürlüklerden yana demokrasi aşığıdır.

13. Cumhurbaşkanı olur olmaz inanıyorum ki;

-Özgür medya için önündeki engelleri kaldıracak, gerekli yasal düzenlemeleri gündeminin ilk sırasına alacaktır.

Değerli okurlarım,

Kılıçdaroğlu'nun gazeteci, yazar kardeşim Yılmaz Özdil'i arayarak medya özgürlüğünü konuşması çok önemli ve dikkat çekicidir çünkü;

-Bay Kemal özgür medya sevdalısıdır.

Değerli okurlarım,

Medyanın yüzde 95'i yandaş yapılarak yalan, yanlış haberler ve algı operasyonları ile AKP'nin 21 yıl iktidarda kalmasında etkili oldu.

TRT, Anadolu Ajansı, DHA, İHA gibi yayıncı kuruluşlar AKP iktidarını 21 yıldır dikensiz gül bahçesi gösteren yayınları ile eğitim düzeyi düşük insanları etkiledi.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün yerini alan İletişim Başkanlığı yandaş medyayı eğitmekte ve yönetmektedir.

AKP iktidarı kurdukları trol yapısı ile sosyal medyada algı operasyonları yapmaktadır.

İletişim Başkanlığı'nın kontrolündeki CİMER özgür gazeteci ve televizyoncuların şikayet edildiği mecra haline getirilerek açılan davalara etki etmektedir.

Basın İlan Kurumu ve RTÜK özgür medyaya para cezaları kesmekte ve özgür medyayı susturmak için ağır baskı altında tutmaktadır.

Gazetecilere binlerce dava açılmakta daha da vahimi fiziki saldırılara uğramaktadır.

Saldırganlara sahip çıkılmakta, emniyete ve yargıya baskı yapılarak ceza almaları engellenmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler hoşlarına gitmeyen her haber ve yorum için açıklama yapmakta, gazeteciler gözaltına alınıp tutuklanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet bankalarının ilan ve reklamları yandaş gazete ve televizyonlara akıtılmakta, banka kredileri bu gelir ile geri ödenmektedir.

Özel şirketlerin özgür medyaya reklam vermemesi için iktidar tarafından baskı yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar özgür medyaya haksız akreditasyon uygulamakta, yurt içi ve yurt dışı gezilerine sadece yandaş gazeteciler götürülmekte ve yanlı yayınlarla kamuoyu etkilenmektedir.

Ülkemizde medyayı ve gazetecileri doğrudan ilgilendiren yasalar şunlardır:

1)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2)5187 Sayılı Basın Kanunu

3)5953 Sayılı Basın İş Kanunu

4)5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

5)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

6)4454 Sayılı Basın Yoluyla İşlenen Suçlar Kanunu

7)6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş Kanunu

8)2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

9)5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

10)1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu

11)Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

12)195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu

13) 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu

14)5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

15)4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (CİMER)

16)3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (CİMER)

17)2821 sayılı Sendikalar Kanunu

18)Anadolu Ajansı, hukuki niteliği itibarıyla Ticaret Siciline kayıtlı bir anonim şirket statüsündedir. Hisselerinin %47,75'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, geri kalanı ise Ajans tüzel kişiliğine ve gerçek kişilere aittir. Anadolu Ajansı Malları ve Personeli Hakkında 57 Sayılı özel kanun.

19)7418 Sayılı "Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

20)Basın Kartları Yönetmeliği

Değerli okurlarım,

-Gazetecilerin eli, kolu, ağzı bu mevzuat ile baskı altına alınmakta ve özgürlükleri engellenmektedir.

Gerçek basın özgürlüğünü ve özerkliğini sağlamak için;

-Medyayı doğrudan ilgilendiren tüm kanunlar birleştirilmelidir.

-Değişik kanunlarda yer alan medya ile hükümler tek kanunda toplanarak özgürlüğünü sağlayacak, "Medya Kanunu" çıkarılmalıdır.

Bu kanun ile gazetecilerin haber ve yorumlarından dolayı tutuklu yargılanmalarını önleyecek hükümler başta olmak üzere fikirlerini özgürce yazabilmelerinin, haberlerini özgürce yayınlayabilmeleri mesleki teminat sağlanmalıdır.

Anadolu Ajansı, TRT, Basın İlan Kurumu ve iletişim başkanlığı tarafsız ve bağımsız olmalıdır.

Halkın anayasa ile güvenceye alınan "haber alma hakkı" ile Anayasa'nın 28. Maddesinde bulunan "Basın hürdür sansür edilemez" hükümleri yeni "Medya Kanunu" için temel alınmalıdır.