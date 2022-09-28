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Ünlü ayakkabı sitesi hacklendi. Kredi kartı bilgileri ele geçirildi

KVKK tarafından yapılan açıklamada Flo bünyesindeki ayakkabı mağaza zinciri InStreet'in internet sitesinin hacklenmesi sonucu bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin çalındığı belirtildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 17:35
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İnStreet sitesinin hacklenmesi sonrası yüzlerce kullanıcının kredi kartı bilgileri ele geçirildi

Ünlü ayakkabı sitesi hacklendi. Kredi kartı bilgileri ele geçirildi
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Dünyada ve ülkemizde siber saldırılar hızla sürerken henüz geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi de hacklendiğini duyurmuştu. Olayın ardından 17 yaşındaki bir hacker çıkarken, bugün Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dan (KVKK) yeni bir veri ihlali duyurusu yapıldı.

Siber saldırıya maruz kalan yeni isim, Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazaları zinciri Flo oldu. KVKK, paylaştığı bildiride kuruma yapılan ihbar sonucunda Flo bünyesindeki “instreet.com.tr” internet sayfasının kullanıcılarına ait kişisel verilerinin herkese açık olarak paylaşıldığını tespit ettiğini açıkladı.

Paylaşılan duyuruya göre InStreet kullanıcılarının verileri, bir internet sayfasında herkese açık olarak yayımlandı. Kullanıcıların paylaşılan kişisel bilgileri şu şekilde:

- İsim ve Soy isim

- Kullanıcı adı

- Şifre

- Kredi kartı ilk ve son 4 haneleri

- Kredi kartının hangi bankaya ait olduğu bilgisi

İNCELEME BAŞLATILDI

İhlalden yaklaşık 3.500 kullanıcının etkilenmiş olabileceğini belirtirken kredi kartı ele geçirilmiş olabilecek kullanıcıların sayısını 380 olarak paylaşıldı.

KVKK, ihbarın ardından Flo’ya ilişkin resen inceleme başlatıldığını, verilerin daha fazla yayılmaması için söz konusu internet sitesine yönelik faaliyetlerin durdurulması için de Sulh Ceza Hakimliğine müracaat edileceğini açıkladı.

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