'İsmail Kartal Ali Koç düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Kova Livakovic'

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Yunanistan'da Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler, yazısında çok sert ifadeler kullandı.

"4 kupadan yüzde 50/50 ihtimal olan kupa da hediye edildi. Kalan 2 kupadan en önemlisine de İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası muamelesi yapıp rotasyon yaptı. Haftalar sonra dönen Çağlar ve Becao rezildi. Bu ikisinin zorla asist yaptığı pozisyonda Fortounis güzel vurdu ve Oly öne geçti. Sonra Livakovic tam bir kova kaleci golü yiyince durum iyice can sıkıcı hale geldi" diyen Çelikler, şöyle devam etti:

2. yarıya da aynı orta ikilisi ile başlayan İsmail Kartal, evlatları Krunic ve Zajc'sın 3. hacetinde 3. golü yedirdi takımına. İlk devre sıfır ikili mücadele kazanan bu iki sinameki isim bu maglubuyetin asli sorumlularındandır. Ismail ve Fred 3-0'dan sonra oyuna girdi. Nitekim bu iki isim oyuna girdikten sonraki farkı gördük.

68'de penaltıdan 3-1 olduktan sonraki ilk organize atakta takımın en iyisi İrfan Can skoru 3-2'ye getirdi. Kartal'ın ve 3. sınıf ekibinin başlangıç ekibi 3-0 yenildi. Fener'in ideal oyuncuları 30 dakikada 2-0 kazandı.

Süper Kupa protestosundan sonra takımı bu maça fit-sağlam ve bambaşka bir motivasyonla çıkaramayan herkes bir anlamda 'işbirlikçi' statüsündedir. Bile isteye değilse de hatalarıyla İsmail Kartal ve onun 3. sınıf ekibi, Ali Koç ve Fenerbahçe düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüştür. Bu kupada final oynamanın kulübün 'sistem bize karşı' tezi için ne kadar önemli olduğunu göremeyen adamlar hoca olsa ne olur olmasa ne olur. 4 kupa hedefinin ikisi gitti. 3.'sü riske girdi. Ya 4'de 0 olursa? Al sana camianın evladı! Başkanın takıma el koyma zamanı çoktan gelmişti de geçiyor da artık.. Ben başkan olsam Zajc'ı kadro dışı bırakır (artık düşünme; böyle bir oyuncun yok diye) teknik ekipten en az 1 ismi kovar ve olağanüstü hal ilan ederdim.

3-2'lik skora kanılmasın. Turun favorisi Oly.. Başkan devreye girmeli.