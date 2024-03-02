İsmail Kartal bitiş düdüğüyle kale arkasına koştu. Yaptığı hareketle taraftarı coşturdu

Hatayspor engelini 3 puanla geçen Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma sonrası çok mutluydu.

Bitiş düdüğüyle birlikte soluğu kale arkasında bulunan Sarı-Lacivertli taraftarların önünde alan tecrübeli hoca, önce eğilerek selam verdi sonra da yumruk şov yaptı.

Bu hareketlere ilk etapta şaşıran taraftarlar daha sonra İsmail Kartal'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

İsmail Kartal, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında 3 puan için mutlu olduklarını, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Kartal, "Öncelikle iyi reaksiyon verip, iyi oyun ve mücadeleyle 3 puan alıp kayıpsız şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. Bazı oyuncuların da birkaç haftalık durgunluklarını üzerinden atarak, performanslarını çok daha yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımızın 2 golün haricinde hem ilk hem de ikinci yarı girdiğimiz çok net pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

Kartal son olarak Hatayspor'a da başarı dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Volkan Demirel benim kardeşim, çok güzel günlerimiz geçti. Yolu açık olsun. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyorum. Ona başarılar diliyorum."