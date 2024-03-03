Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hırsızlık skandalı. Mavi takım oyuncuları atış sembollerini çalıp gizlice adaya götürdü

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını yaptığı Survivor Yunanistan’da yaşanan bir hırsızlık skandalı komşu ülkede gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor Yunanistan’da mavi takımda yarışan bir yarışmacının oyun alanında atışta kullanılan malzemeleri (halka, top ve kum torbası) çaldığı ortaya çıktı.

Çaldığı malzemeleri yaşadıkları adaya götüren yarışmacının burada yarışmalar için antrenman yaptığı tespit edildi.

Acun Ilıcalı'nın hayretler içinde kaldığı bu olayın ardından düzenlenen yarışmalarda performansının arttığı tespit edilen yarışmacıya ne ceza verileceği ise merakla bekleniyor.

Son birkaç yıldır düzenlenen Survivor Yunanistan yayınlandığı günler reytingleri alt üst ediyor.

İlk olarak 11 yıl önce düzenlenen Survivor Yunanistan’ın yayınlandığı günler reytingleri alt üst ettiği biliniyor.