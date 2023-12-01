İsmail Küçükkaya canlı yayında Beşiktaş’ta seçimi kimin kazanacağını açıkladı: Bu sonucu nereden biliyor!

Beşiktaş'ta pazar günkü başkanlık seçimi öncesi adaylardan Serdal Adalı'nın konuk olduğu canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ahmin sosyal medyada alay konusu oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Küçükkaya canlı yayında Beşiktaş’ta seçimi kimin kazanacağını açıkladı: Bu sonucu nereden biliyor!

Hasan Arat'la birlikte başkanlık için yarışan Serdal Adalı, Halk TV’de Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevapladı.

Serdal Adalı, "Ne zaman Beşiktaş’ın bir ihtiyacı oldu, ben her zaman geldim, elimi taşın altına koydum" derken şu ifadeleri kullandı:

Gayrimenkul projesini çok çabuk hayata geçirmemiz lazım. 400 dönümlük araziyi ben ve yönetim kurulu adaylarımız cebimizden karşılayacağız.

Süper Kupa’nın Türkiye’de oynanmasını istiyorum. 100. yılda burada olması önemli.

Rıza Çalımbay ile devam edeceğiz.

Beşiktaş formasının ağırlığını, mevcut takımdaki arkadaşlara birilerinin anlatması lazım.

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VİDEO GÜNDEM OLDU

Program sonunda yorum yapan sunucu İsmail Küçükkaya canlı yayında iki adaylı Beşiktaş başkanlık seçimlerinde kimin kazanacağını da ilginç bir şekilde açıkladı.

Küçükkaya'nın, "Şimdi gözlemlerim doğruysa; Hasan Arat da kazanabilir. Serdal Adalı da kazanabilir" yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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