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  • 'Hayatımın mihenginde 6.666 ayet var diyen' Zehra Taşkesenlioğlu İBB'den ihaleleri toplamış

'Hayatımın mihenginde 6.666 ayet var diyen' Zehra Taşkesenlioğlu İBB'den ihaleleri toplamış

Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in gündeme getirdiği rüşvet iddialarında ismi geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) döneminde 14 ihale aldığı ve bu ihalelerden toplam 1 milyon 575 bin 797 TL kazandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:10
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İsmail Saymaz yazdı: Hayatımın mihenginde 6.666 ayet var diyen' Zehra Taşkesenlioğlu İBB'den ihaleleri toplamış

'Hayatımın mihenginde 6.666 ayet var diyen' Zehra Taşkesenlioğlu İBB'den ihaleleri toplamış
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Zehra Taşkesenlioğlu’nun İBB adına “davranış ve iş geliştirme”, “kurumsal reorganizasyon”, “iş hayatında imaj yönetimi ve profesyonellik”, “şoförlük”, “saygı kuralları” eğitimleriyle bir toplantının organizasyonunu yönetti.

Halk TV’den İsmail Saymaz‘ın haberine göre Taşkesenlioğlu, 2013-2017 arasında İBB’den 14 ihale aldı ve bu ihalelerden toplam 1 milyon 575 bin 797 TL kazandı.

Taşkesenlioğlu, bu ihalelerin dördünü AKP’den milletvekili olduktan sonra almış. Taşkesenlioğlu, 2015’te milletvekili olmuştu.

Taşkesenlioğlu habere göre ayrıca, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden de çok sayıda ihale aldı.

TAŞKESENLİOĞLU İLE İLGİLİ İDDİALAR NE?

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek, “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.

Zehra Taşkesenlioğlu, katıldığı bir TV programında sarf ettiği, "Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim." demişti.

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Sedat
30.08.2022 18:47
Kurandaki ayet sayısı 6236 dır kalanı kendimi uyduruyor?  
 
The İMAM.
30.08.2022 18:27
Hayatımın mihenginde 6.666 ayet var diyen' Zehra Taşkesenlioğlu ""Utancı giden kimsenin kalbi ölür." - Hz. Ömer (r.a)"  
 
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