Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim değerlendirmesindeki hangi sözüne inanalım ki;

Timsah gözyaşlarını tek tek değerlendireyim Erdoğan:

Erdoğan dedi ki: "Önümüzde seçimsiz 4 yıl var heba etmeyeceğiz."

-21 yılı heba edip ekonomiyi bu hâle düşüren sensin Erdoğan…

Erdoğan dedi ki: “Bu mübarek günleri bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerin Mevla’m yar ve yardımcısı olsun.”

-Cumhurbaşkanı olarak İsrail ile ticareti kesip Gazzeli kardeşlerine fiili destek vermedin Erdoğan.

Erdoğan dedi ki: “Milletin iradesi, sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir.”

-22 yıl bu millet seni tek başına iktidar yaptı ama sen fakirden alıp zengine verdin Erdoğan.

Erdoğan dedi ki: “Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır.”

-31 Mart 22 yıllık iktidarınızın, Tek Adam Rejiminizin çöküş noktasıdır Erdoğan.

Erdoğan dedi ki: “Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir.”

-Sandıktan çıkan mesajları sana tek tek anlatayım Erdoğan:

Bir- Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararını uygulatmaman.

İki- Osman Kavala, Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmalarının esarete dönüştürmen.

Üç- Yargı bağımsızlığını engelleyip siyasallaştırman.

Dört- “Ekonomistim” diyerek ekonomik kriz yaratman.

Beş- Milleti et ve ekmek kuyruklarına mahkûm etmen.

Altı- Emekliyi fakruzaruret içine düşürmen.

Yedi- Dünyada enflasyon düşerken Türkiye’de azmasına neden olman.

Sekiz- Çiftçiye bütçeden vermen gereken parayı çok düşük oranda vermen.

Dokuz- Atanamayan öğretmenler ile üniversite mezunlarının sorunlarına çare bulamaman.

On- Her seçimde, “Şahlanacağız, uçacağız” diye milleti kandırman.

Erdoğan dedi ki- “Her zaman demokrasinin, millî iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Milletimizin takdirini kabul etmekten, boyun eğmekten hiç geri durmadık.”

-Van’da YSK tarafından adaylığında sorun görülmemmiş, seçilmiş ve AKP adayına da fark atmış Abdullah Zeydan’a değil de AKP adayına mazbata vermek seçmene boyun eğmemektir. Millî irade üstünde güç kullanmaktır.

Erdoğan dedi ki: “Biz de hükûmet olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi tüm belediyeleri, şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.”

-2019- 2024 döneminde CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını “topal ördek” yaptığını unutmadık Erdoğan. İstanbul’un taksi sorununu nasıl engellediğini, metro projelerine onay vermediğini sağır sultan duydu.

Erdoğan dedi ki: “Sonuçlar bize ittifak kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Sebepleri çok iyi tespit ederek, gerekli müdahalelerde bulunacağız.”

-Sebep; Milletin güvenini kaybetmendir, başkalarında sebep arama.

Erdoğan dedi ki: “Hiçbir şekilde milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz.“

-Geçtiğimiz yıllarda muhalefetin ekonominin sorunlara çözme vaatlerine, “Sorunların çözümü var da kullanılmıyorsa çok iddialı bir ifade kullanacağım, ben siyaseti bırakırım" diye meydan okudun Erdoğan.

Haydi bugün milletin AKP’yi ilk kez ikinci parti yapmasına hürmet edip sözünü tut ve siyaseti bırak.

Erdoğan dedi ki: “İktidardaki 21. yılını tamamlamış bir siyasi parti olarak mesuliyetlerimizin farkındayız. Önümüzde seçimsiz 4 yıl var heba etmeyeceğiz.”

-2018’de cumhurbaşkanı oldun 2019 yerel seçim sonrası da aynı masalı anlattın.

Mart 2019- Mayıs döneminde “ekonomistim” inadından 4 yılı heba ettin.

21 yılı heba ettiğin gibi önümüzdeki 4 yılı da heba etme.

Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan.