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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 06:42
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik personel alacak
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dalına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. ''denildi.
Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 09.01.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Adresi:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul

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