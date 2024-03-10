İstanbulspor'u yıktı geçti Kasımpaşa'yı uçurdu. Herkes onu konuştu

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İstanbulspor'u yıktı geçti Kasımpaşa'yı uçurdu. Herkes onu konuştu
Süper Lig'in asist kralı, Kasımpaşa'nın yıldızı Hajradinovic, İstanbulspor galibiyetinde başrol oynadı. Karşılaşmayı Volkan Aliakar değerlendirdi.

Süper Lig'in 29. haftası İstanbul derbisine sahne oldu.
İstanbulspor ile Kasımpaşa kapışmasına Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yaptı.
İstanbulspor; Süper Lig'de uzatmaları oynuyor. 13 puanla son sırada yer alan Sarı-Siyahlılar artık veda turları atıyor diyebiliriz.
Ancak ortaya koydukları futbol saygıyı sonuna kadar hak ediyor.
Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor geçen hafta zorlu Ankaragücü deplasmanında iyi bir futbolla 1 puanı kapmıştı. Kasımpaşa karşısında da mağlubiyeti hiç hak etmediler. Maça mükemmel başlayan ev sahibi; 25. dakikada öne geçti. Jackson'ın mükemmel ortasına Loshaj aynı güzellikte bir kafa vuruşu yaptı.
38. dakika İstanbulspor adına kader anıydı. Aytaç'ın hatası sonrası bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Emrehan Gedikli net fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyon sonrası sakatlanan Emrehan kenara gelirken, İstanbulspor adına da iyi giden bütün plan bozuldu.
İkinci yarıda Kasımpaşa baskı kurdu. Hajradinovic önderliğinde ataklarını sıklaştıran Sami Uğurlu'nun ekibi, aradığı beraberlik golüne 53. dakikada kavuştu. Hajradinovic mükemmel bir ara pasıyla Nuno Da Costa'yı topla buluşturdu, o da skoru eşitledi. Da Costa Süper Lig'deki 10. golünü atarken, Hajradinovic 12. asistini yaptı.
Kariyer sezonunu geçiren Bosna Hersekli yıldız 71'de bu kez Ben Ouanes'i golle buluşturdu. 13 asistle Süper Lig'in kralı konumundaki Hajradinovic adeta tek başına İstanbulspor'u yıktı.
İstanbulspor bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta puan dahi alamamıştı. Kasımpaşa karşısında da bu şanssızlığı kıramadılar.
Son bölümde farkı artırmak için birçok fırsat yakalayan Kasımpaşa, kaleci Alp Arda'yı geçemedi. 3 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 43'e yükseltti, Avrupa için umutlandı.

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