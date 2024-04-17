İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i

Kadıköy’de yarın akşam 22:00’de 3-2’lik yenilginin rövanşında UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final Turu’nda Olympiakos’u ağırlayacak Fenerbahçe, en ideal 11’iyle sahada olabilecek.

Sarı lacivertli ekipte, Karagümrük maçında harikalar yaratan Livakovic kalede olacak.

Savunmanın sağında Osayi, solunda Ferdi; stoper ikilisinde ise yüksek ihtimalle Djiku ve Becao olacak. Çağlar’ın son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle ilk 11’de görev almayacağı konuşuluyor.

ORTA SAHA KİLİT ROLE SAHİP

Orta alanda Fred, İsmail ve Szymanski ile sahaya çıkması beklenen Kanarya’da hücum hattı da Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci’den kurulu olacak.