Rakip takımların ayaklarının titrediği stadyumlar belli oldu. Kulakları sağır eden tezahüratta Süper Lig devi zirvede

Züleyha Öncü
Rakip takımların ayaklarının titrediği stadyumlar belli oldu. Kulakları sağır eden tezahüratta Süper Lig devi zirvede
Dünyanın en sert atmosferine sahip stadyumları, kullanıcılar tarafından oylandı. Süper Lig devi ise listede zirveyi kaptı.

İspanyol basını dünyanın en sert atmosferine sahip stadyumunu seçmek için anket başlattı.

Taraftarlar 10 stadyum seçerken, Süper Lig devi Galatasaray'ın stadı en çok oyu alan stadyum oldu.

İşte Marca'nın başlattığı ankette seçilen stadyumlar;
10- Allianz Arena (Bayern Münih)
9- San Siro / Guiseppe Meazza (Milan-Inter)
8- De Kuip (Feyenoord)
7- Anfield Road (Liverpool)
6- Metropolitano (Atletico Madrid)
5- Celtic Park (Celtic)
4- Velodrome (Marsilya)
3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)
2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

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1- RAMS PARK (GALATASARAY)

Galatasaray'ın iç saha maçlarını yaptığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, Marca'nın anketinde en yüksek puanı alan stadyum oldu. Cimbom'un stadyumu 6.43 puanla zirvede yer aldı.

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