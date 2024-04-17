Mario Gomez Neuer ile Messi'yi aynı kefeye koydu

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Mario Gomez Neuer ile Messi'yi aynı kefeye koydu
Alman eski futbolcu Mario Gomez, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Manuel Neuer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, eski takım arkadaşı Manuel Neuer'i öve öve bitiremedi.

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'MESSI İLE AYNI SEVİYEDE'
Mario Gomez, 'Manuel Neuer'i oyundaki önemi açısından Lionel Messi ile aynı seviyeye koyardım.' ifadelerini kullandı.

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Açıklamasını sürdüren Gomez, "Tüm oyunda devrim yaratan bir kaleci olduğunun herkes farkında mı, bilmiyorum. Bunu 20 yıl sonra daha iyi anlayacağız. Ayağın, el kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Her ikisine de hakim olma şekli inanılmaz." dedi.

Mario Gomez ve Manuel Neuer, Bayern Münih'te beraber oynamışlardı.

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