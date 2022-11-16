İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Emniyet'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

21 ADRESE OPERASYON

Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi.