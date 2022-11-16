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İstiklal'de büyük yürüyüş. 39 Ülkenin temsilcisi ve dini kanaat önderleri bir araya geldi

Beyoğlu Belediyesi, dini liderler ve 39 ülkenin başkonsolosu İstiklal Caddesi'nde birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenledi. Törende, teröre karşı birlik mesajı verildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:50
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Taksimde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınamak için ülke temsilcileri ve kanaat önderleri İstiklalde yürüdü

İstiklal'de büyük yürüyüş. 39 Ülkenin temsilcisi ve dini kanaat önderleri bir araya geldi
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Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.

Vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, saldırının meydana geldiği alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor.

İSTİKLAL BİZİM YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Galatasaray Meydanı'nda toplanan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ve Beyoğlu Müftüsü Mehmet İzci'nin olduğu dini liderler ile 39 ülkenin başkonsolosu patlamanın meydana geldiği alana kadar "İstiklal Bizim" yürüyüşü yaptı.

İstiklal Caddesi'nde oluşturulan platformda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, acı günler yaşandığını belirterek, bu acı günleri paylaşan bütün dini cemaatlerin liderlerine teşekkür etti.

Başkonsolosların da taziyelerini sunmak üzere olay yerinde bulunduğunu anlatan Yıldız, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Birlikte olduğumuzu ve hiç kimsenin bu birlik ve beraberliği bozamayacağını buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Terörün dini yok, mezhebi yok, ırkı yok nereden kimden gelirse gelsin terörü hep birlikte lanetlemek üzere buradayız. Ve dileriz bu son olur. Bir daha bu topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde terör eylemlerine şahit olmayız. Bu, terör eylemlerine ve teröristlere karşı, her türlü terör örgütüne karşı bir duruştur. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Bu caddenin ismi bizzat cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal mücadelemizin ismini taşıyan, taşıdığı için de bu isme ayrı bir önem veriyoruz. Yapılan saldırı istiklalimize, birliğimize ve beraberliğimizedir. Kalleşçedir. Şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz."

"HİÇBİR ÇOCUK YETİM KALMASIN"

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ise "Bu güzel yavrulara bakıyorum. Sanki bizlere soruyorlar, 'neden?' Ben kelime bulamıyorum. Küçükken babamla bu caddede gezerken neşe içinde gezerdik. Tanrıya duam, temennim bir daha böyle bir terörün olmaması. Hiçbir anne, hiçbir çocuk yetim kalmasın. Bu çocuklar bizlere cennetten dua edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu terörist saldırı birçok insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuş, maddi hasar meydana gelmiş ve infial yaratmıştır. Şahsım ve toplumum adına bu saldırıdan etkilenen herkes ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyor, onların ruhları ve yaralı olanların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Barış, huzur ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için Allah'tan Türkiye'ye, Orta Doğu'ya huzur ve barış ihsan etmesini diliyoruz. Bu saldırıyı imanlı cemaatimizle birlikte kınadığımızı ve mağdurların yanında yer aldığımızı bildiriyor, bu tür eylemlerin tekrarlanmamasını diliyoruz, dualarımızla."

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, elim terör olayında yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalarını iletti.

Çetin, terörün her türlüsünü kınadıklarını belirterek, "Ne ülkemizin ne de dünyamızın bir daha bu terör olaylarıyla karşılaşmamasını diliyorum" dedi.

Beyoğlu Müftüsü Mehmet İzci ise menfur olayda yaşamını yitirenlere rahmet, hastanede olan ve tedavisi tamamlananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terörün dininin olmadığını vurgulayan İzci, "Kur'an-ı Kerim'de de Cenabhak; 'Bir insanın canına kast eden bütün insanlığın canına kast etmiştir. Bir insanı yaşatmak da bütün insanlığı yaşatmak gibidir.' buyuruyor. Bu yüzden başka vatan yok, başka ülke yok. Ben terörü kınıyor ve lanetliyorum. Birlik olmaya ve beraber olmaya bütün halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej de söz alarak, hain saldırıya çok üzüldüğünü, ülkesi ve şahsı adına başsağlığı dileklerini iletmek istediğini bildirdi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da Azerbaycan olarak, kardeş ülke olarak Türkiye ile olduklarını ve acısını paylaştıklarını anlatarak, "Terör insanlığa yakışmayan bir eylemdir. Bunu yaşamış bir halk olarak bu acının ne kadar insanlığın canını yaktığını biliyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Beraber dayanışma ve kardeşlik içerisinde duracağız" dedi.

ABD Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan ile Ukrayna, Lübnan, İsrail, Suudi Arabistan, Kosova, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 39 ülke başkonsolosu başsağlığı dileğinde bulunarak, hayatını kaybedenler için oluşturulan platforma karanfil bıraktı.

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