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NASA Plüton'un yeni fotoğraflarını paylaştı. İşte Plüton'un dikkat çeken renkleri

NASA, Instagram hesabından "cüce gezegen" olarak adlandırılan Plüton'un yeni görselleri paylaşıldı. Uzay ajansı, Plüton'un yüzeyini çatlak ve kraterli, renkli beyaz, ten rengi ve kahverengimsi-kırmızı olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:19
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NASA Plüton'un yeni fotoğraflarını paylaştı

NASA Plüton'un yeni fotoğraflarını paylaştı. İşte Plüton'un dikkat çeken renkleri
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NASA Cumartesi günü, New Horizons uzay aracı tarafından çekilen ve Plüton'un gerçek renklerini gösteren bir fotoğrafı Instagram üzerinden paylaştı.

Plüton'dan 22.025 mil (35,445 km) uzaklıkta çekilen fotoğraf gezegenin 'kalbini' göstermektedir. Plüton'un yüzeyinin su, metan ve nitrojenden oluşan buzla kaplı ve kayalık bir çekirdeğe ve muhtemelen derin bir okyanusa sahip olduğunu iddia edildi. NASA, Plüton'un yüzeyini çatlak ve kraterli, renkli beyaz, ten rengi ve kahverengimsi-kırmızı olarak açıkladı.

CHİP.com'da yer alan habere göre; Beyaz ve ten rengi, kahverengi-kırmızı yüzeyle buluşmak için fotoğrafın üst kısmında alçalırken, kısmen görünen "kalp" beyaz renkte görülmektedir.

Güneş’ten 5,9 milyar kilometre uzakta bir yörüngede bulunan "cüce gezegen" Plüton’un çevresinde dönen New Horizons aracı, Plüton’u ziyaret eden ilk uzay aracı ve daha sonra Kuiper Kuşağı'na gitmesi bekleniyor.

İŞTE PLÜTONUN SON HALİ

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