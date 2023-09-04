Kadın Milli Takımı kampında büyük skandal! Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Filenin Sultanları'na bakın da yüzünüz kızarsın! Şerafettin Tilki bu kez de Riva'nın kalbinden yazdı. Kadın Milli Futbol Takımı kampında büyük skandalı ortaya çıkardı.

Kadın Milli Takımı kampında büyük skandal! Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Hey maşallah..
Kadın Voleybol Milli takımımız eze eze Avrupa Şampiyonu oldu.
Dünya devi İtalya, ardından Sırpları yere serdi!
Hem de tarihte ilk kez. AB’nin Başkenti Brüksel’de.
Canı gönülden kutluyoruz.

Madem gündem kadınlar oradan devam edelim.
Konu can sıkıcı.
Bilenler bilir. Bilmeyenlere tekrar özet geçeyim.
TFF, Riva’da otel yaptırdı. Ardından burası Olimpiyat Stadı ile takas edildi. Gençlik Ve Spor Bakanlığı'na geçti.
Bu lüks otelde Hatay, İskenderunspor kalıyor. Karagümrük kullanıyor. Farklı branşlarda milli takımlara da kapılarını açıyor.

Buraya kadar normal.
Kadın Futbol Milli Takımı da geçtiğimiz günlerde işte burada kampa girdi.

Abooo oda ne öyle..
Daha bir hafta olmadan kıyamet koptu.
Görevliler oda temizliği için içeri girdiler.
Manzara korkunç. Nerede ise tüm odalar darmadağınık.
Kopan havluluklar. Kırılan dolaplar. Sigara yandığı. Duvarlarda olmadık leke izleri. Hatta bir odada kırılan cam.
Pırıl pırıl güzelim yeni otel savaştan çıkmış halde..
Durum ilgili bakanlık yetkililerine, ilçe müdürlüğüne ve federasyona bildiriliyor.
Hepsi belgeli, fotoğraflı.
Kadın milli takımları otelden atılıyor.
Yolun karşısındaki milli takım kamp tesisine geçiyorlar. Ancak buradan erkek futbol takımı kampta.
Sıkıntı büyük.
İstanbul’da olanlar evlerine gönderiliyor. Dışardan gelenlerin biletleme işlemleri için 1-2 gün kalmalarına izin veriliyor.

Bakanlık bununla da yetinmiyor. Eylül ayı sonu itibari ile otele hiçbir branştan kulüp ve milli takımlar düzeyinde misafir kabul etmeme kararı alıyor.
İstanbul İl, Beykoz ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kararı tebliğ ediyor.

Ey büyük Atatürk..
Sen nelere kadirsin. ‘Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ derken sanki bu günleri görmüştü.

Sevgili dostlar. Güzel kalpli insanlar.
Bu kadın sporcularımız umarız ki, gerekli dersleri almış olsunlar.
Bundan böyle, hırslarını, güçlerini devletin otel odasında değil, top oynadıkları yeşil sahalarda göstersinler.
Çok geri kaldığımız kadın futboluna ancak böyle katkı verebilirler.

Başkan Mehmet Büyükekşi bu dala çok önem veriyor. Dünya kadın futbol şampiyonası final maçını izlemek için taaa dünyanın bir ucuna gitti.
Güzel bir konsept içinde; her şey çok daha güzel olabilir.
Alın size örnek: Filenin altın kızları.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tıp öğrencisi Oğuzhan Uğur’un programında isyan etti: Umarım bütün doktorlar gider Güncel
Tıp öğrencisi Oğuzhan Uğur’un programında isyan etti: Umarım bütün doktorlar gider
Kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı Güncel
Kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı
Öldürülen baba ve oğulun katili 17 gün sonra yakalandı Güncel
Öldürülen baba ve oğulun katili 17 gün sonra yakalandı
Ebrar'dan ağlatan açıklama. Siz benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz... Spor
Ebrar'dan ağlatan açıklama. Siz benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz...
'Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar' Spor
'Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar'
4. kattan oluklara tutunarak kaçan şahıs yakayı ele verdi Güncel
4. kattan oluklara tutunarak kaçan şahıs yakayı ele verdi
Yandaş hoca ekonomik kriz dememek için 40 takla atıp lafı yine fuhuşa getirdi Güncel
Yandaş hoca ekonomik kriz dememek için 40 takla atıp lafı yine fuhuşa getirdi