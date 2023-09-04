Kadın Milli Takımı kampında büyük skandal! Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Hey maşallah..

Kadın Voleybol Milli takımımız eze eze Avrupa Şampiyonu oldu.

Dünya devi İtalya, ardından Sırpları yere serdi!

Hem de tarihte ilk kez. AB’nin Başkenti Brüksel’de.

Canı gönülden kutluyoruz.

Madem gündem kadınlar oradan devam edelim.

Konu can sıkıcı.

Bilenler bilir. Bilmeyenlere tekrar özet geçeyim.

TFF, Riva’da otel yaptırdı. Ardından burası Olimpiyat Stadı ile takas edildi. Gençlik Ve Spor Bakanlığı'na geçti.

Bu lüks otelde Hatay, İskenderunspor kalıyor. Karagümrük kullanıyor. Farklı branşlarda milli takımlara da kapılarını açıyor.

Buraya kadar normal.

Kadın Futbol Milli Takımı da geçtiğimiz günlerde işte burada kampa girdi.

Abooo oda ne öyle..

Daha bir hafta olmadan kıyamet koptu.

Görevliler oda temizliği için içeri girdiler.

Manzara korkunç. Nerede ise tüm odalar darmadağınık.

Kopan havluluklar. Kırılan dolaplar. Sigara yandığı. Duvarlarda olmadık leke izleri. Hatta bir odada kırılan cam.

Pırıl pırıl güzelim yeni otel savaştan çıkmış halde..

Durum ilgili bakanlık yetkililerine, ilçe müdürlüğüne ve federasyona bildiriliyor.

Hepsi belgeli, fotoğraflı.

Kadın milli takımları otelden atılıyor.

Yolun karşısındaki milli takım kamp tesisine geçiyorlar. Ancak buradan erkek futbol takımı kampta.

Sıkıntı büyük.

İstanbul’da olanlar evlerine gönderiliyor. Dışardan gelenlerin biletleme işlemleri için 1-2 gün kalmalarına izin veriliyor.

Bakanlık bununla da yetinmiyor. Eylül ayı sonu itibari ile otele hiçbir branştan kulüp ve milli takımlar düzeyinde misafir kabul etmeme kararı alıyor.

İstanbul İl, Beykoz ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kararı tebliğ ediyor.

Ey büyük Atatürk..

Sen nelere kadirsin. ‘Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ derken sanki bu günleri görmüştü.

Sevgili dostlar. Güzel kalpli insanlar.

Bu kadın sporcularımız umarız ki, gerekli dersleri almış olsunlar.

Bundan böyle, hırslarını, güçlerini devletin otel odasında değil, top oynadıkları yeşil sahalarda göstersinler.

Çok geri kaldığımız kadın futboluna ancak böyle katkı verebilirler.

Başkan Mehmet Büyükekşi bu dala çok önem veriyor. Dünya kadın futbol şampiyonası final maçını izlemek için taaa dünyanın bir ucuna gitti.

Güzel bir konsept içinde; her şey çok daha güzel olabilir.

Alın size örnek: Filenin altın kızları.