Kızılay'ın kan merkezlerinde yoğunluk

(DHA) - Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ülke genelinde kan bağışı çağrısında bulunması üzerine Ankara’da kan bağışı noktalarında yoğunluk oluştu. Kızılay'da bulunan kan merkezinde vatandaşlar kan bağışında bulunmak için kuyruğa girdi. Kan bağışı konusunda bilgilendirilen vatandaşlar, bir süre sıranın gelmesini bekledikten sonra form doldurup, bağış yaptı.

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Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Ankara'da yaklaşık 2 bin ünite kan toplandığını belirterek, "Bağışlar hala devem ediyor. Akut kan ihtiyacımızı karşıladık. Şu an bağışları stok kan olarak almaktayız. Ancak kan miyadı olan bir ürün, 48 gün kullanım süresi var. Vatandaşlar 1-2 gün kan bağışında bulunup, yaklaşık 3 ay kan veremeyeceklerini de göz önünde bulundursunlar. Biz şu an değil, önümüzdeki birkaç gün için de kan bağışlarına bu ilgi ve alakayı bekliyoruz" dedi.

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