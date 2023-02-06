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Kızılay'ın kan merkezlerinde yoğunluk

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Ankara'da vatandaşlar kan vermek için Kızılay'ın kan bağışı noktalarına akın etti. Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Ankara'da yaklaşık 2 bin ünite kan toplandığını söyledi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:19
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Kızılay'ın kan merkezlerinde yoğunluk

Kızılay'ın kan merkezlerinde yoğunluk
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(DHA) - Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ülke genelinde kan bağışı çağrısında bulunması üzerine Ankara’da kan bağışı noktalarında yoğunluk oluştu. Kızılay'da bulunan kan merkezinde vatandaşlar kan bağışında bulunmak için kuyruğa girdi. Kan bağışı konusunda bilgilendirilen vatandaşlar, bir süre sıranın gelmesini bekledikten sonra form doldurup, bağış yaptı.

﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı

Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Ankara'da yaklaşık 2 bin ünite kan toplandığını belirterek, "Bağışlar hala devem ediyor. Akut kan ihtiyacımızı karşıladık. Şu an bağışları stok kan olarak almaktayız. Ancak kan miyadı olan bir ürün, 48 gün kullanım süresi var. Vatandaşlar 1-2 gün kan bağışında bulunup, yaklaşık 3 ay kan veremeyeceklerini de göz önünde bulundursunlar. Biz şu an değil, önümüzdeki birkaç gün için de kan bağışlarına bu ilgi ve alakayı bekliyoruz" dedi.

﻿Kızılay'dan deprem için kan bağışı çağrısı

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Mancınık
6.02.2023 19:25
Allah razı olsun bu milletten  
 
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