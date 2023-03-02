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  • Fenomen Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti. Depremde hayatını kaybetmişti

Fenomen Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti. Depremde hayatını kaybetmişti

Fenomen Taha Duymaz, depremde Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Duymaz'ın YouTube hesabından yapılan paylaşım ise tepki çekti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:30
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Depremde hayatını kaybetmişti! Fenomen Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti 

Fenomen Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti. Depremde hayatını kaybetmişti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı illerden bir tanesi de Hatay'dı. Çektiği yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da depremde Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Duymaz'dan acı haber gelmiş ve Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Fenomenin ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğmuştu.

"TAHA DUYMAZ ANISINA DERLEME VİDEOLARI..."

Taha Duymaz'ın vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak YouTube hesabından bir paylaşım yapıldı. 2 gün önce paylaşılan videonun başlığı ise "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." oldu.

Söz konusu videonun başında ise "Merhaba arkadaşlar. Taha Duymaz'ın videolarını bir arada toplu şekilde güzel bir anı olarak kalması için derleme videosu yapmak istedim." yazısı yer aldı.

“SIRF PARA KAZANMAK İÇİN…”

Paylaşılan videonun altına çok sayıda yorum yapılırken pek çok sosyal medya kullanıcısı ise videoya tepki gösterdi. Bazı yorumlarda "Sırf para kazanmak için saçma sapan videolarını koymuşlar çocuğun" ifadeleri yer alırken bazı kullanıcıların ise "Neden ki yani ne anlamı var bunun" dediği görüldü. Yorumlar arasında "Adam ölmüş bir de Taha abinin hesabına göz dikmiş" ve "Kanalının hemen satılması hiç hoş değil. Çocuğun çok emeği var. Mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Yazıklar olsun size." ifadeleri de yer aldı.


 

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