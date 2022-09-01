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Özgür Demirtaş kendisini hedef alan Necmettin Batırel'e isyan etti: Allahım bana lütfen sabır ver

Ekonomist Özgür Demirtaş ve ‘şakkadanak’ çıkışıyla akıllara kazınan Necmettin Batırel sosyal medyada tartıştı. Batırel, Demirtaş’ın trol ordusu tarafından korunduğunu iddia etti. Demirtaş ise Batırel’e ‘Allah’ım bana sabır ver’ diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 20:25
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Özgür Demirtaş kendisini hedef alan Necmettin Batırel'e allahım sana bana sabır ver lütfen sabır ver sözleriyle isyan etti

Özgür Demirtaş kendisini hedef alan Necmettin Batırel'e isyan etti: Allahım bana lütfen sabır ver
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Dolar rezervlerinin satışı konusunda “şakkadanak” çıkışı yapmasıyla gündeme gelen ekonomi yazarı Necmettin Batırel ve o tartışmada Batırel ile aynı yayında bulunan ve onunla tartışan profesör ve ekonomist Özgür Demirtaş bu sefer de sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Necmettin Batırel, Twitter hesabından Özgür Demirtaş'ı da etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Batırel paylaşımında “Sabah akşam faiz yükselsin diye manipülasyon yapan Benden başka kimse bir şey bilmiyor herkes cahil kibriyle kendisi gibi düşünmeyenlerle alay edip hedef gösteren @ProfDemirtas ve onu koruyan troll çetesinin linç kampanyasından ne korkarız nede yolumuzdan bir adım geri atarız” dedi.

“ALLAH’IM BANA LÜTFEN SABIR VER”

Özgür Demirtaş’tan ise Batırel'e yanıt gecikmezken, ünlü ekonomist Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Allah’ım yarabbim bana sabır ver, bana sabır ver, bana lütfen sabır ver…” ifadesini kullandı.

Demirtaş, ayrıca Batırel ile 2016 yılında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde katıldıkları programdan bir kesit de paylaştı. Demirtaş'ın paylaştığı videoda Batırel'in "şakkadanak" satarız dediği ve kendisinin de olmaz şeklinde yanıtladığı anların yer aldığı görüldü.

İKİLİ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

2016 yılları sonunda katıldığı canlı yayında Batırel, merkez bankası rezervleriyle ilgili unutulmaz teorisini paylaşmış ve “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım” ifadesini kullanmıştı. Demirtaş ise programın sunucusu Ahmet Hakan’ın ‘Böyle bir şey olabilir mi?’ sorusuna ‘Olmaz’ yanıtını vermişti. Batırel ise Demirtaş’ın cevabına ‘Demirtaş gibiler için olmaz tabi’ demişti. İkili arasında yaşanan bu diyalog, olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

 

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Umut Akyol
1.09.2022 21:19
Batirel soyadını sana boşuna vermemişler sen ve senin zihniyetin ekonomiyi batırdı.  
 
K.Can
1.09.2022 20:55
Özgür hocam siz atomu parçalamayı tercih edin, eminim bu sizin için çok daha kolay olacaktır 😂  
 
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