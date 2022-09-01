Özgür Demirtaş kendisini hedef alan Necmettin Batırel'e isyan etti: Allahım bana lütfen sabır ver

Dolar rezervlerinin satışı konusunda “şakkadanak” çıkışı yapmasıyla gündeme gelen ekonomi yazarı Necmettin Batırel ve o tartışmada Batırel ile aynı yayında bulunan ve onunla tartışan profesör ve ekonomist Özgür Demirtaş bu sefer de sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Necmettin Batırel, Twitter hesabından Özgür Demirtaş'ı da etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Batırel paylaşımında “Sabah akşam faiz yükselsin diye manipülasyon yapan Benden başka kimse bir şey bilmiyor herkes cahil kibriyle kendisi gibi düşünmeyenlerle alay edip hedef gösteren @ProfDemirtas ve onu koruyan troll çetesinin linç kampanyasından ne korkarız nede yolumuzdan bir adım geri atarız” dedi.

“ALLAH’IM BANA LÜTFEN SABIR VER”

Özgür Demirtaş’tan ise Batırel'e yanıt gecikmezken, ünlü ekonomist Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Allah’ım yarabbim bana sabır ver, bana sabır ver, bana lütfen sabır ver…” ifadesini kullandı.

Demirtaş, ayrıca Batırel ile 2016 yılında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde katıldıkları programdan bir kesit de paylaştı. Demirtaş'ın paylaştığı videoda Batırel'in "şakkadanak" satarız dediği ve kendisinin de olmaz şeklinde yanıtladığı anların yer aldığı görüldü.

İKİLİ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

2016 yılları sonunda katıldığı canlı yayında Batırel, merkez bankası rezervleriyle ilgili unutulmaz teorisini paylaşmış ve “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım” ifadesini kullanmıştı. Demirtaş ise programın sunucusu Ahmet Hakan’ın ‘Böyle bir şey olabilir mi?’ sorusuna ‘Olmaz’ yanıtını vermişti. Batırel ise Demirtaş’ın cevabına ‘Demirtaş gibiler için olmaz tabi’ demişti. İkili arasında yaşanan bu diyalog, olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.