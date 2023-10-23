Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı

CHP’de büyük kurultaya kısa bir süre kala kulisler Muharrem İnce iddiası ile çalkalanıyor. İmamoğlu’nun İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek istemesini kabul etmeyen Kılıçdaroğlu’nun İBB adaylığı için İnce ile görüştüğü iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / Fatih ERGİN

Büyük Kurultaya hazırlanan CHP’de dengeleri değiştirecek bir hamle parti kulislerine bomba gibi düştü. Değişimcilerin kazandığı İstanbul kongresinden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’dan ilçe belediye başkan adaylarını kendisinin belirlemesini istediği ancak olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.

İmamoğlu’nun isteğine sıcak bakmayan Kılıçdaroğlu’nun B planı olarak Muharrem İnce ile dirsek temasına geçtiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İnce ile görüştüğü ve İBB adaylığı için nabız yokladığı belirtildi. İnce ise aldığı teklif karşısında bekleme ve değerlendirme noktasında bulunuyor.

Diğer yandan, Kılıçdaroğlu’nun İnce’den üzerinde etkisinin olduğu delegelerden kendisi için destek istemesini de talep ettiği belirtildi.

CHP çevrelerinden edinilen bilgilere göre, kurultayda Kılıçdaroğlu koltuğunu korusa bile İmamoğlu’nun söz konusu isteğinde ısrarını sürdürmeye yönelik bir eğilimde olduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun ise kurultaydan zaferle çıkması durumunda, İmamoğlu’na karşı ilk adımının İnce’yi yuvaya döndürmek olacağı belirtildi.

Büyük Kurultaya hazırlanan CHP’de dengeleri değiştirecek bir hamle parti kulislerine bomba gibi düştü. Değişimcilerin kazandığı İstanbul kongresinden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na ilçe belediye başkan adaylarını kendisinin belirlemesini istediği ancak olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.

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İmamoğlu’nun isteğine sıcak bakmayan Kılıçdaroğlu’nun B planı olarak Muharrem İnce ile dirsek temasına geçtiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İnce ile görüştüğü ve İBB adaylığı için nabız yokladığı belirtildi. İnce ise aldığı teklif karşısında bekleme ve değerlendirme noktasında bulunuyor.

Diğer yandan, Kılıçdaroğlu’nun İnce’den üzerinde etkisinin olduğu delegelerden kendisi için destek istemesini de talep ettiği belirtildi.

CHP çevrelerinden edinilen bilgilere göre, kurultayda Kılıçdaroğlu koltuğunu korusa bile İmamoğlu’nun söz konusu isteğinde ısrarını sürdürmeye yönelik bir eğilimde olduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun ise kurultaydan zaferle çıkması durumunda, İmamoğlu’na karşı ilk adımının İnce’yi yuvaya döndürmek olacağı belirtildi.

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