-Kimi aday yapacaksın sen düşün Erdoğan...

2002-2023 döneminde övünerek depreme dayanıklı raporu istemeden yüzbinlerce çürük binayı affetmek için 6 kez İmar Affı çıkardılar ama

-O binalar maalesef 50 bine yakın kişiye mezar oldu.

Kentsel dönüşüm dediler ama

-Rantsal dönüşüm yaptılar…

AKP sözcüsü ilk gün "Cumhur İttifakı sahada" dedi ama

-Yardım ve kurtarma ekipleri yoktu…

Depremzedeler;

Tuvalet, duş, su yok diyorlar ama

-İktidar yoktu…

Çadır çadır diye, soğukta titrediler ama

-Kızılay deposundaki çadırları kurmayıp satmak için bekletip, Ahbap alıcı çıkınca depremzedeleri değil parayı tercih ettiler.

Kızılay dernek olarak yardım kuruluşu idi ama

-Şirketler kurarak holding oldu ve ticarete başladı.

CHP'li belediyeler yardıma koşmaya başladılar ama

-AFAD duvar ördü.

Erdoğan günler sonra deprem bölgesine gidince Bakan Nureddin Nebati yanına yaklaşmak için Binali Yıldırım'ı ezecekti,

-Erdoğan bir bakış ile defetti.

Yurt dışından yardım ve kurtarma ekipleri geldiler ama

-AFAD bir kısmını kaçırttı…

İktidar ortak TV ve radyo yayınları ile yardım kampanyası yaptı ama

-Enkaz altından hâlâ canlı insanlar kurtarılıyordu…

21 yıllık AKP iktidarı vardı ama

-Enkaz altında kaldı.

Tek Adam Rejimi vardı ama

-Türkiye'nin beka sorunu oldu.

Değerli okurlarım,

2019 seçimleri ile Millet İttifakı, Ankara ve İstanbul başta 11 büyükşehir olmak üzere 294 il, ilçe ve beldede belediye başkanlıklarını yüzde 30,12 oy oranı ile kazandı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u arayarak CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş depremleri olur olmaz neler yaptığını sordum.

Torun dedi ki;

-"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında derhal kriz merkezi kurarak tüm belediye başkanlarımıza yardım ve kurtarma ekiplerini alarma geçirerek deprem bölgesine gönderilmesi talimatı verdik.

İlk saatlerden bugüne CHP'li belediyelerimiz 2 Mart 2023 Saat 10.00 itibarıyla şunları gerçekleştirdi:

218 belediyemiz tarafından 8.387 araç ve 23.977 personel bölgeye gönderilmiştir.

Araçlar arasında; tam teçhizatlı arama-kurtarma araçları, iş makinaları, transfer otobüsleri, itfaiye, sağlık ve cenaze araçları ile insani yardım malzemelerini taşıyan araçlar bulunmaktadır.

Gıda, kıyafet ve hijyen ürünleri başta olmak üzere, insani yardım malzemesi taşıyan toplam 6.653 TIR/Kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu, afet bölgelerine gönderilmiştir.

-İnsani yardım malzemeleri arasında;

Günlük 715 bin öğün kapasiteli 143 mobil mutfak,

770 bin kapasiteli 155 ikram aracı,

140 bin ekmek kapasiteli 16 mobil fırın,

2 milyon 874 bin battaniye,

253 bin 756 ısıtıcı/soba,

39 bin 282 çadır, 1.025 konteyner,

1.741 mobil tuvalet/duş,

4 milyon 169 bin hijyen paketi,

2.195 jeneratör de bulunmaktadır.

Tüm deprem bölgelerinde CHP'li belediyeler, AFAD ile koordineli yardımlarını halen sürdürmektedir."

Değerli okurlarım,

Yer Bilimci akademisyen Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremleri hakkında dedi ki;

-"Yıllardır uyarıyoruz, söylüyoruz ama dinlemediler. Kitap yazdım Kahramanmaraş'ı işaret etti ama okumadılar, gereğini yapmadılar.

Yöneticiler gerekli önlemleri alsalardı bu kadar büyük facia olmazdı."

AKP iktidarının deprem riski karşısında 20 yıldır hiç ama hiç önlem almadığı ortaya çıktı.

Uzmanlar İstanbul'da da deprem riskini anlatıyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm kadrosu ile mükemmel bir icra planı açıkladı.

14 Mayıs seçiminden sonra Millet İttifakı'nın iktidar olması ile yapılması gereken ilk işlerden bir tanesi de şu olmalı:

-İstanbul için kurtarma eylemi acilen başlatılmalı.

Değerli okurlarım,

Gelelim 13. Cumhurbaşkanı konusuna,

2 Mart'ta yapılan liderler toplantısında ortak aday belirlendi;

-Kemal Kılıçdaroğlu...

Şimdi sıra 6 Mart'ta adayın resmen açıklanmasında.

Ve sıra Cumhur İttifakı'nın adayını belirlemesinde.

Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa hükmüne göre 3. kez aday olamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'na başvursa dahi 11 yüksek yargıç bu başvuruyu anayasa hükmü gereği reddetmek zorunda.

Bu durumda;

-Kimi aday yapacaksın sen düşün Erdoğan...

Değerli okurlarım,

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e gelince, masadan ayrılması gerçekten çok ilginç oldu.

12 kez toplanan masada her mutabakata imza atan Akşener güçlü, "Ortak Akıl" savunucusuydu.

2 Mart toplantısının sonuç açıklamasına imza atan Akşener saatler sonra Genel İdare Kurulu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması üzerine 6'lı Masa'dan ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı yeni tartışmalara kapı açacak görünüyor.