Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı

Medyanın Prometheusu Sedat Kaya Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen skandalda kimsenin göremediği Büyükekşi ayrınısını yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasından sonra kameraların karşısına geçti ve haykırdı.
"Artık yeter diyoruz, artık yeter!"
Oysa "artık yeter" demesi gereken kendisi değil, futbolsever.
Sayın Büyükekşi'nin "artık yeter" diye serzeniş etmesine hakkı yok.
Kendisi icraatın başı ve futbolda şiddete son vermesi gereken kişi.
Büyükekşi ve ondan öncekiler bugüne kadar görevlerini yapmadı.
Yapsalardı, futbolumuz dün geceki bu utancı yaşamazdı.

Yıl 2019'du.
Ankaragücü - Amedspor maçında Ankaragücü yöneticileri protokol tribününde Amedsporlu yöneticilere demir çubuklarla saldırdı.
Amedsporlu 5 yönetici ağır şekilde yaralandı.
Tek bir kişiye ceza verilmedi.
Çok geçmişe gitmeye gerek yok.

Yıl 2022'ydi.

Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda Ankaragücü'lü bir holigan sahaya girip Beşiktaşlı Joseph de Souza'ya uçan tekme atmıştı. Saldırıyı durdurmak için müdahale eden Josef de Souza'nın kırmızı kart görmüş, Ankaragücü'ne tek bir ceza verilmemişti.
Joseph de Souza olaydan sonra "bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" demişti.
Federasyondan kimse sesini çıkarmamıştı.

Yıl 2023. Geçen sezon.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, aSpor'un canlı yayınında milyonlarca izleyicin önünde hakemleri tehdit etmişti.
"Bundan sonra oluşabilecek bir şeyde nasıl tepki vereceğim bende kalsın."
Federasyondan tek bir kişi "sen ne diyorsun arkadaş" demedi, bir ceza vermedi.

Bunlar gibi daha çok örnek verilebilir.
Bu nedenle Mehmet Büyükekşi'nin "artık yeter" deme hakkı yok.
Çünkü muktedir "artık yeter" diye şikayet etmez, gereğini yapar.
Biliyoruz ki, iktidarda olanlar "artık yeter" diye sızlandıkça, beterin beterini yaşadık.
Bir ülkeyi güçlü yapan en önemli unsur liyakattır.
Toplumumuzun her kesimini bir kanser gibi saran liyakatsizlik maalesef sporu da ele geçirdi.
Futbolumuzu futboldan gelen insanlar yönetmiyor.
Makamlara liyakatla değil sadakatla yönetici atanıyor.
Sadakatla gelen de koltuğa oturduktan sonra kendi inisiyatifle karar alamıyor.
Mehmet Büyükekşi'nin "artık yeter" diye serzenişlerinin benim için hiç değeri yok.
Dinledikçe kızılderili Nez Perce kabilesinin reisi Şef Joseph'in 119 yıl önce söyledikleri geliyor aklıma.

"Bir çok söz duydum ama hiçbiri yapılamadı.
Güzel sözler uzun sürmedikçe birşey ifade etmezler.
Konuşmaktan yoruldum ve bunlar kalbimi yaraladı.
Bir çok güzel söz ve yerine getirilmeyen söz hatırlıyorum.
Bunlar konuşmaya layık olmadıkları halde konuşanların sözleriydi."

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