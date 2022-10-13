Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı

Medyatava'nın haberine göre, Türkiye'de dolar kuru hakkında her zaman en yüksek tahminleri vermesi ile tanınan ve bu yüzden BBDK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den çok konuşulacak üç yeni tahmin geldi.

Hükümetin ekonomi politikalarına eleştiri getiren Selçuk Geçer, dolar kurunda yaşanan yükselişin devam edeceğini açıkladı. Geçer, ''İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor'' dedi.

Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, "Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı" dedi.

"En çok vatandaş kaybedecek" diyen Geçer "Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz" dedi.

Hükümetin araçlardaki fiyat yükselişinin önüne geçmek için getirdiği 6+6 kuralı sonrası açıklamalarda bulunan Geçer, küresel çapta yaşanan üretim sorunlarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi. Kıtlık ekonomisinin yaklaştığını belirten Geçer, demir, alüminyum ve çip üretimindeki sayının azalmasının araç fiyatlarını yukarı çekeceğini iddia etti.

Hükümetin açıkladığı TOKİ projesinin de seçime dönük bir adım olduğunu belirten Geçer, konutta yaşanacak talep azlığı nedeniyle fiyatlarda gerileme görülebileceğini belirterek, 'Araba uçacak, konut çakılacak' yorumu yaptı.