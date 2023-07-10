Konyaspor başkanının neden tarihe geçtiğini Recep Çınar açıkladı

“Tatlı bir yalan söylersen 10 kişi seni alkışlar, acı bir gerçek söylersen 8 kişi sana saldırır, ama 2 kişi sorgulamaya başlar. O iki kişiye selam olsun” demiş Bertrand Russel…

Russel’in kim olduğunu bilmiyordum, bizim İsmail Oral, kendi sosyal medyasında paylaşmış, hoşuma gittiği, daha doğrusu biraz da beni tarif ettiği için, kullanmakta bir sakınca görmedim…

Konyaspor’da yaşananlarla ilgili gerçekleri yazmaya devam edeceğim…

Eski Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, Konyaspor’a destek veren herkesi seviyorum, ama Konya’yı ve Konyaspor’u daha çok seviyorum…

Anlayan anlamıştır ne söylemek istediğimi!

ZOR BİR SEZON OLACAK

Bildiğim kadarı ile 2023-2024 sezonunda lig 20 takımla oynanacak ve kesin olmamakla birlikte sezon sonunda 4 takım küme düşecek…

Aynı sezon bir alt ligden ise 3 takım gelecek, dolayısıyla da 2024-2025 futbol sezonu da 19 takımla oynanacak…

Şeytanın avukatlığını yapmıyorum, ama 4 takımın bir alt kümeye düşeceği netleşirse, Konyaspor’u öyle böyle değil, çok zor bir sezon bekliyor!

Neden mi?

Çünkü, Konyaspor’da yaprak kıpırdamıyor.

TRANSFER NE İÇİN YAPILIR

Transfer ya da takviye niye yapılır?

Benim futbol aklım bu soruya şöyle cevap verir...

Takımdaki eksiklerin giderilmesi, kadronun zenginleştirilmesi, yatırım amaçlı ve en önemlisi de beklentilere cevap verilmesi için...

Konyaspor Başkanı ya da yönetiminin, takımdaki eksiklerin giderilmesi noktasında istediği adımı attığını söylemek mümkün değil...

Takıma önemli katkıları olan bazı oyuncular, taraftarların ve teknik adamların sıcak bakmamasına rağmen, kimisi Beşiktaş’a, kimisi Yunanistan’a, kimisi de başka kulüplere verildi…

En son Endri Çekici ile yollar ayrıldı!

Ekonomisi iyi olmayan ya da iyi yönetilemeyen kulüpler, genellikle oyuncu satarak, ekonomilerini rahatlattıklarını sanırlar!

Ama, kazın ayağı öyle değil maalesef…

Ya da işler öyle dönmüyor…

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sadece oyuncu satmadı, altyapının faydalandığı Tatlıcak tesislerini de satarak tarihe de geçti!

İYİ BİR GOLCÜ LAZIM

Konyaspor’da şu ana kadar elle tutulan bir oyuncu transferi yapılamadı veya kadroya dahil edilemedi…

Basında ve sosyal medyada isimleri zikredilenler kandırmacadan öteye gitmiyor…

Konyaspor’da iyi bir atan ile iyi bir tutan transfer edilmedi...

Mame’nin durumu belli değil…

Muhammet Demir’in bırakın top oynamasını, yürümesi bile kendisi adına büyük bir nimet olacak…

Kale konusunda ise Sehiç’in üzerinde baskı oluşturacak bir kaleciye ihtiyaç var, ama herhangi bir girişim yok.

3 DEĞİL ÇOK OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR

Konyaspor’un Sırp Teknik Direktörü Aleksandar Stanojoviç, “10 numaraya, 6 numaraya ve forvete ihtiyacımız var” diye demeç vermiş…

Sonra da devam etmiş, “Kulübümüz ve yönetimimiz çok ciddi çalışıyor, takip ettiğimiz oyuncular var” demiş…

Çok ilginç…

Size de ilginç gelmiyor mu?

Afrika veya Asya liglerini mi takip ediyorlar…

Ya da Kuzey-Güney Amerika’ya mı çıkarma yaptılar…

Açıkçası merak ettim…

Birçok kulüp transfer işinde önemli mesafeler katederken, Konyaspor’un halen oyuncu takip etmesi gerçekten ilginç…

Yoğurdu üfleyerek yeme meselesine karşı değilim…

Eyvallah…

Ama ortada somut hiçbir şey yok…

Konyaspor’daki bütün mesele para…

Çünkü, kulübün ekonomisi gerçekten çok kötü…

Siz bakmayın Tümosan’dan gelecek olan 42 milyon ve artısına…

Yönetim bu parayla hangi deliği kapatacak?

Kasabın mı, manavın mı?

Sahi hangisinin?

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NOT: Kulüp İdari Merkezinin Kayacık tesislerine taşınacağı, İdari Merkezden boşalan alanların da kiraya verileceği iddiası var. Sanırım yönetim, bu konuda bir açıklama yapar