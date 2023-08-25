Konyaspor'u Gaziantep karşısında 3 puana taşıyan detayı Recep Çınar açıkladı

Öncelikle şunun altını çizmekte yarar var...

İdeal takım değildi...

Aleksandar Stanojoviç, ligin 3. haftası olmasına rağmen, ideal kadroyu yakalamak için çabalarını sürdürüyor…

İstanbulspor ve Antalyaspor maçlarına değişik 11’lerle başlayan Sırp Hoca, Gaziantep maçına da rotasyonla başladı…

Geçen haftaki Antalyaspor maçı kadrosundan Mhalak, Yunus Mallı ve Oğulcan Ülgün’ü ilk 11’de göremedik…

Aleksandar Stanojeviç, Mhalak’ın yerine Danimarkalı yeni transfer Prip Anderson’a, Oğulcan’ın yerine Bruno Paz’a ve Yunus Mallı’nın yerine de Cicaldau’ya görev verdi…

Sırp Hocanın işi bu anlamda kolay değil…

Futbola, takıma, şehre, boş tribünlere ve birbirlerine yabancıysa oyuncular, Hocanın işi daha da zor…

Eğer takım, birbirini tanımayan oyunculardan kuruluysa, “bu takımın kesinlikle zamana ve sabra ihtiyacı var” demektir...

Nihayetinde yeni bir sezon ve yolun başı...

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Konyaspor'da başarının öncelikli ölçülerinden biri, yabancıların kalitesi ve takıma verebilecekleridir...

Onun için yabancı oyuncun kadar güçlü ve yabancı oyuncu kadar iddialısın...

Yaratıcı ve skora direkt katkı sunmaya aday oyunculardan yoksun bir kadroya sahipseniz, iddialı sözler söylemeyeceksiniz…

Onun için de yabancıların ne kadar iyiyse, alacağınız saha sonuçları da o kadar iyi olacaktır...

Yabancıların kalitesi ve performansları iyiyse, sıkıntı yok…

Mhalak örneğinde olduğu gibi…

Polanyalı, deyim yerindeyse Gaziantep takımının içinden geçti.

İLK 45 ORTADA GEÇTİ

İlk yarının ilk 10 dakikası Konyaspor’un baskısı altında geçti, ancak bu yarıda ciddi pozisyonlar bulan, hatta bir topu direkten dönen de Gaziantep takımı oldu…

Konuk takım, sağ tarafta Valensiya, sol tarafta Maxim, göbekte de Furkan’la Konyaspor kalesini ciddi ciddi tehdit ettiler…

Bu futbolculara zaman zaman Mustafa destek verince, maçın favorisi gibi görünen Konyaspor’da ufak çaplı bir panik havası oluştu…

Özellikle konuk takımın direkten dönen topunun yanı sıra Furkan’ın altı pas içerisindeki vuruşunda Konyaspor kalecisi inanılmaz bir kurtarış yaparak, Gazianteplilerin öne geçmesine izin vermedi.

Bu yarıda Konyaspor baskın, daha doğrusu oyunu tutan taraf gibi görünmesine rağmen, özellikle pas hataları ile ön plana çıktı…

İki takımın da vasat bir görüntü verdiği ilk yarı 0-0 bitti

İKİNCİ YARI KONYASPOR DAHA TEHDİTKARDI

Ligin ilk iki haftasında galibiyetle tanışamayan Konyaspor, ikinci yarıya daha istekli, daha tehditkar başladı…

Özellikle Aleksandar Stanojeviç’in 61. Dakikadaki hamleleri işe yaradı…

Mhalak, Yunus ve Muriç’in oyuna girmesi ile birlikte, Konyaspor rakip kalede daha etkili olmaya başladı…

Yabancıların iyiyse sonuca gitmeme gibi bir şansınız yok…

Mhalak oyuna girer girmez inanılmaz deparlar atarak, hem de toplu topsuz koşularla Gaziantep takımının savunmasını darmadağın etti…

Nitekim 69’da Guilherme-Sokol-Mhalak işbirliğinde ceza alanı içiresine iyi bir koşu atan Guilherme’nin şık kafa vuruşu ile Konyaspor öne geçti…

Sonrası çorap söküğü gibi geldi…

Oyunu tutan Konyaspor olunca, Gaziantep takımının yapacağı pek bir şey kalmadı…

Uzatmalarda ise yine sahneye çıkan Mhalak, yaptığı asistlerle maçın adamı olurken, Konyaspor’u da 3 puanla tanıştıran adam oldu.