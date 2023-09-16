Konyaspor'un bu yenilgisi çok ağır oldu. Recep Çınar yazdı

Lige Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Çaykur Rizespor’un Alanyaspor beraberliğinden sonra Trabzonspor galibiyetiyle yakaladığı ritim, Karagümrük maçıyla da devam etmiş ve 4 hafta da 7 puan yapmış olan İlhan Palut’un takımı…

Bu havayla çıktılar Konyaspor karşısına…

Konyaspor’da ise cezası biten Adil’in kadroda olmasına rağmen, ilk 11’de olmaması çokta garip gelmedi bana, çünkü Adil’in yokluğunda forma şansı bulan Uğurcan, oynadığı maçlarda Adil’i aratmadı…

Ciddi anlamda ritim ve özgüven yakalamış hem Konyaspor’un, hem de İlhan Palut’lu Çaykur Rizespor’un, bu maçta nasıl bir performans sergileyeceklerini merak ettim açıkçası…

Çünkü, İlhan Palut oyuncularına, “benim için oynayın” direktifi, yönetimine de “bu maça ekstra bir pirim verirseniz sevinirim” gibi bir öneri sundu mu?

Bilemem…

Ama, “yok be bilader, o kadar da değil” gibi bir itirazım olmaz…

Bu iki öngörü, ekstra bir motivasyon sağlayabilir…

Bütün oyuncular ve kulüpler için geçerli bir itici güç olabilir.

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Konyaspor lig ikinciliğinin verdiği özgüvenle başladı maça…

İlhan Palut, Konyaspor karşısına Karagümrük ilk 11’yle çıkarken, Aleksandar Stanojeviç ise Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Cicaldau, Moreno, Muric ve Cikalleshili kadrosuyla çıktı sahaya…

Konyaspor’da Bruno Paz’ın yerine Nzonzi, Mhalak’ın yerine Marlos Moreno’ya şans verdi Aleksandar Stanojeviç…

İlk 45’te konuk takımın açık futbolu tercih etmesi, Konyaspor kalesinde daha tehditkar görünmesi, özellikle de Benhur, Zegiri ve Gustova Sauer’le ciddi atakları Uğurcan, Calvo, Guilherme ve Ahmet Oğuz’un başarılı kademeleri ile savuşturulurken, aynı performansı yeşil-beyazlı ekibin orta saha ve kenar oyuncularda göremedik…

Bu yarıda hem kenarlardan, hem de göbekten etkili toplarla çıkamadı ve rakibin bıraktığı geniş alanlardan istenildiği gibi faydalanamadı yeşil-beyazlı oyuncular…

Özellikle de Sokol’u topla buluşturmada sıkıntı yaşadı kenar oyuncular…

Hareketli toplarla istediği golü bulamayan Konyaspor, duran topla ve yukarıda da belirttiğim gibi son haftaların iyi oynayan oyuncusu Uğurcan’ın arka direğe yaptığı nefis koşuyla da golü buldu…

34’de Guilherme’nin asistinde sınıf atlamaya aday bir oyuncu olan Uğurcan, Konyaspor’un ilk 45’te soyunma odasına önde gitmesine de neden olan bir oyuncu oldu.

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İkinci yarıda ise ilk yarıdaki gibi Çaykur Rizespor, açık futbolu tercih etti…

Savunmasını öne çıkaran İlhan Palut, belli ki ya hep ya hiç oyununu tercih ederek kaybetmeyi değil, kazanmayı öne çıkaran futbol aklıyla oynattı takımını…

Topa daha çok sahip olan ve oyunu Konyaspor’un yarı alanında oynamayı tercih eden İlhan Palut, maçın son bölümlerinde de iki gol bularak, Trabzonspor’dan sonra Konyaspor’u da deplasmanda yenerek, bir bakıma kendisini bu kulüpten gönderenlere de cevap vermiş oldu!

Maçın genelinde bakıldığı zaman, Rizespor’un boşalttığı geniş alanları Konyaspor istediği gibi kullanamadı, çünkü elinde Mhalak gibi savunma arkasına atılacak toplara kurşun gibi koşular atabilecek bir oyuncunun eksikliği hissedildi…

Muriç ve Moreno günlerinde olmayınca, Konyaspor’un kanatları çalışmadı…

Konyaspor’un Sırp Hocası Aleksandar’ın klasik 60. Dakika değişiklikleri de işe yaramadı…

Oyuna giren Yunus Ballı, Oğulcan, Prip, Cebrail ve 77’de Moreno ile yer değiştiren Nelson Oliveira çok etkili olamadılar.

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Konyaspor’un kaybettiği bu 3 puanın önemini anlatmaya gerek bile yok…

Kazanma alışkanlığını yakalama sürecine girilmişken, bu yenilgi acayip ağır oldu…

Bir tarafta futbolun, diğer tarafta ise Allah’ın adaleti tecelli etti…

Maçın özeti şöyle; ne kadar ekmek o kadar köfte…

Bu orta saha ve bu kanat oyuncu yapısı ile ancak bu kadar.