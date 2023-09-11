Konyaspor'un tesisleri nasıl sanayi sitesi oldu? Yazıklar olsun sana başkan. Nasıl yaptın bunu. Recep Çınar yazdı

Elli yıllık meslek hayatımda doğruları yazdım, doğruları söyledim…

Kimseye şirin görünmek gibi bir derdim olmadı…

Yanlışı eleştirdim, eleştirmeye devam ediyorum…

Doğruları alkışlıyor, marifetli adamları da iltifatlandırıyorum…

Örneğin Uğur İbrahim Altay…

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı…

Gerçekten iyi Konyaspor’lu ve Konyaspor’a inanılmaz maddi ve manevi desteği var…

Kayacık Tesislerinde süren bir inşaat var…

Bu inşaatın yapımında kulübün her hangi bir katkısının olduğunu düşünmüyorum…

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın elini taşın altına koymasıyla bu inşaat yürüyor…

İyi ki var...

Yiğidin hakkı yiğide…

Aynı şekilde Murat Kurum Bakan için de geçerli…

Konyaspor’a verdiği desteği, bugüne kadar hiçbir siyasi vermedi…

Başbakanlık ve Bakanlık yapmışlar da dahil!

İnkar edersek çarpılırız.

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Gelelim Fatih Özgökçen’e…

Yanlışlarını eleştiriyorum…

Eleştirmeye de devam edeceğim…

Doğru, hoşa gidecek bir icraatı olursa, ellerim patlayıncaya kadar alkışlayacağım, söz!

Ama, yok…

Tesis satarak futbolcu borcu ödeyen Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, aynı zamanda hem pilot takımı 1922 Konyaspor’u, hem de Süper Ligde oynayan Konyaspor basketbol takımını bir alt kümeye düşürerek tarihe geçen başkan oldu.

Fatih Özgökçen, “Duran bir gayrimenkulümüz varsa, borçluysam ve başka bir şekilde bu borcu çevirebilecek, ödeyebilecek bir gücüm yoksa tabi ki önce kendi mal varlığımı satarım. Dolayısıyla bu mal varlığından gelen parayla o günkü sporcu ödemeleri yapılarak borçlar ödenmiştir” diyerek yaptığı bu açıklamayla da büyük tepkiler almıştı.

Başkan Fatih Özgökçen’in “duran gayrimenkül” diye açıkladığı tesislerde Konyaspor Kulübünün pilot takımı 1922 ile Konyaspor Futbol Akademisi, yani altyapı oyuncuları faydalanıyordu.

Tatlıcak tesislerinde Aykut Kocaman, Hüsnü Özkara, Ünal Karaman ve rahmetli Tevfik Lav’ın teknik direktörlük yaptığı Konyaspor’da Tatlıcak tesislerinden uzun yıllar yararlanmış, yeşil-beyazlılar, beş yıldızlı otel konseptinde yapılan ve kulübün hizmetine sunulan Kayacık tesislerine taşınınca, Tatlıcak tesisleri de hem 2. Ligde mücadele eden pilot takımına hem de “Konyaspor Futbol Akademisi”ne tahsis edilmişti…

İçerisinde bulunduğumuz sezonda üst sıralar için mücadele eden Tümosan Konyaspor’un 24 kişilik kadrosunda bulunan Mehmet Erdoğan, Deniz Ertaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Ataberk Karababa ve Çağdaş Şendur Tatlıcak tesislerinin futbolumuza kazandırdığı değerler…

Yine bu tesislerde yetişen Ahmet Karademir Karamanspor’a, Adem Eren Kabak ise Urfaspor’a kiralık olarak verildiler…

Bu oyuncuların yanısıra Şener Kaya, Hüseyin Biber, Fatih Malkır, Erkan Sasa, Oğuzhan Eskiköy, Engincan gibi birçok futbolcu Tatlıcak tesislerinden Türkiye liglerinde ter döküyorlar…

Bu oyuncuların hepsinin çıkış noktası Tatlıcak Spor Tesisleri…

Fatih Özgökçen’in “duran gayrimenkul” dediği, yıllar önce Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan ve Konyaspor’a tahsis edilen, daha sonra da Başkan Hilmi Kulluk’un girişimleri, dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın destekleriyle, yeşil-beyazlı kulübe kazandırılan Tatlıcak tesislerine “duran gayrimenkul” demek doğru bir yönetici aklı değil!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerin milyarların üzerinde borcu var mı?

Var…

Bu mal varlıklarını ya da taşınmazlarını satmış olsalar borçlarını öderler mi?

Öderler…

Bu kulüpler, bu kadar borcun içerisinde yüzerlerken, tesis ya da taşınmazları niye satmıyorlar veya satamıyorlar hiç merak ettiniz mi?

Camiadan gelecek tepkilerden korktukları için satamıyorlar…

Konya’da ise “itiraz etmez” ve “bananeci” bir tavır sergilerinse, “Davet etmeselerdi ne işim var Konyaspor’da” diye demeçler veren ve futbolla uzaktan yakından alakası olmayan bir adam gelir, kulübün tesislerini de gerekirse bütün mal varlıklarını da elden çıkarır…

Çünkü, son genel kurulda kendisine o yetki verildi!

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Uzun süredir tartışılan, ancak son anda satılmaktan ve kapanmaktan kurtulan 1922 Konyaspor’un bildiğim kadarıyla kadrosunun yarısından fazlası Tatlıcak tesislerinden çıkan oyuncular…

Yiğidi öldürüp hakkını vermek gerekirse, Tatlıcak tesisleri hem Konya, hem de Türk futboluna önemli sporcular kazandırmıştır…

Konyaspor’un mevcut kadrosunda bulunan ikisi kaleci olmak üzere, beş futbolcu kendilerine şans verilmesi halinde, yeşil-beyazlı kulübe hem maddi hem de manevi omuz verecekler…

Çünkü, bu oyuncuların hemen hemen hepsi milli takımların çeşitli kategorilerinin de değişmez oyuncuları.

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Bir zamanlar 200’e yakın altyapı ve üstyapı oyuncularının yararlandığı Tatlıcak tesislerinin yerinde bugün yeller esiyor…

Futbolculara olan borcu ödemek için satılan spor tesislerinin üzerinde sanayi tesisleri müşterilerini bekliyor…

Bir yıl öncesine kadar Konyaspor’un “futbolcu fabrikası” olan Tatlıcak tesislerinin bugünkü halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar…

Meselenin en vahim tarafı ise Tatlıcak tesislerinden gelen 136 veya 137 milyon TL’nin futbolcu alacaklarına gitmesi oldu!

Keşke bu tesisler satılmayıp daha farklı bir şekilde değerlendirilmiş olsaydı…

Özellikle de eski Çevre Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın destekleriyle Konyaspor bir petrol istasyonu ile birlikte bu sanayi dükkanlarının sahibi olamaz mıydı?

Konya’da Hollanda büyüklüğünde kıymetli çıplak araziler varken, yüzlerce futbolcunun yetiştiği Tatlıcak tesislerini on paraya satmak, nasıl bir yöneticilik aklıdır, aklım hafsalam almıyor!

Süper Lig’de mücadele eden 20 takımın kadro değeri 1 milyar euroya ulaşmış…

Yabancıların ağızlarına kaşık sığmıyor…

Milyon dolarlarla karşınıza geliyorlar…

Bütün bunların önüne geçmek için de kulüplerin altyapılara önem vermekten başka çareleri yok…

Özellikle de Konyaspor gibi Anadolu takımlarının.

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Konyaspor Başkanının o dönemlerde yaptığı bir açıklama ise akıllara zarar bir açıklamaydı…

Yüzlerce futbolcunun çıktığı tesisler zarar ettiği için elden çıkarılmış!

İnanılacak gibi değil…

Spor tesisleriyle ticaret haneyi karıştıran bir bakış açısı…

Türkiye’deki hemen hemen bütün şehirler, kulüpler, federasyonlar spor tesisleri yapmak için yırtınırken, buna bakanlık da dahil, Konyaspor ise süper ligde bir çok kulüpte olmayan tesisleri satarak, futbolculara olan borcunu ödeyen tek kulüp olarak tarihe geçti…

Ne diyebilirim ki!