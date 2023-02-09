Liyakatsizler utansın. İmar affı kader planı mıdır?

10 ili yerle bir eden iki büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’da on binlerce kişi enkaz altında ölü olarak çıkarılanlar da cenaze işleri çalışmadığı için ya sokaklarda ya da vatandaş kendi imkanlarıyla defnetmeye çalışıyor.

O fotoğraflardan biri de devletin büyük bir depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu, liyakatsizliğin ne kadar ülkeyi sardığını adeta gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yer alan bir fotoğrafta kefenlenmiş bir cenazenin motosiklet üzerinde defnedilmek üzere götürüldüğü görülüyor.

Polis, kentin birçok noktasında ceset yattığını, araçların kaldıracak zamanı bulamadığını söyledi.

The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski, Hatay’daki ‘apokaliptik’ görüntüleri şu ifadelerle paylaşmıştı, “Battaniyelere sarılı cesetler sokaklarda sıralanmış, hayatta kalanlar hala enkazdan çıkarılıyor, hemen hemen her ev yerle bir edilmiş durumda. Kurtarma ekipleri bunalmış durumda.”

Bölgedekiler görüntüleri ise şöyle anlatıyor:

"Dışarıda bekleyen cesetler var, alamıyorlar. Öncelik canlıları çıkarmak olduğu için ama sokakta cesetler bekliyor. Burada durum çok kötü."

Bütün çalışmaları AFAD’ın koordine edeceği açıklanırken AFAD deprem bölgelerine yetişmekte sorun yaşadı.

Onlarca enkaza halen müdahale dahi edilmedi.

AFAD verilerine göre depremlerde şu ana kadar 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti. Deprem de 62 bin 937 kişi de yaralandı.

İl bazında açıklanan verilere göre Hatay’da 3 bin 356 vatandaş yaşamını yitirdi.