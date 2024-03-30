Lucescu İstanbul yolcusu

Türkiye'de uzun yıllar boyunca çeşitli takımları yöneten ve başarılar kazanan Lucescu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli Rumen teknik direktör, 78 yaşında olmasına rağmen futbola olan tutkusundan ödün vermiyor ve Süper Lig'e geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Akşam'ın haberine göre Beşiktaş, Lucescu'yu takımın başına getirmek için girişimlerde bulundu.

Azerbaycan basınına göre, Beşiktaş'ın devre arasındaki teklifini reddeden Lucescu, yaz döneminde siyah-beyazlı ekibin başına geçmeyi kabul etti.

Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından Lucescu ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

Daha önce Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu, Kasım ayında bu görevinden ayrılmıştı.

Ocak ayında Beşiktaş ile görüşen ancak dinlenmeyi tercih eden Lucescu, önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın başarısı için yeniden sahalara dönüyor.

Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların yanı sıra milli takımı da yönetmiş ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir isim olarak biliniyor.