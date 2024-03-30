Lucescu İstanbul yolcusu

Kaynak: Akşam
Lucescu İstanbul yolcusu
Mircea Lucescu, Türk futbolunun tecrübeli ismi, Süper Lig'e geri dönüyor.

Türkiye'de uzun yıllar boyunca çeşitli takımları yöneten ve başarılar kazanan Lucescu, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli Rumen teknik direktör, 78 yaşında olmasına rağmen futbola olan tutkusundan ödün vermiyor ve Süper Lig'e geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Akşam'ın haberine göre Beşiktaş, Lucescu'yu takımın başına getirmek için girişimlerde bulundu.

Azerbaycan basınına göre, Beşiktaş'ın devre arasındaki teklifini reddeden Lucescu, yaz döneminde siyah-beyazlı ekibin başına geçmeyi kabul etti.

Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından Lucescu ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

Daha önce Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu, Kasım ayında bu görevinden ayrılmıştı.

Ocak ayında Beşiktaş ile görüşen ancak dinlenmeyi tercih eden Lucescu, önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın başarısı için yeniden sahalara dönüyor.

Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların yanı sıra milli takımı da yönetmiş ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir isim olarak biliniyor.

İlgili Haberler
TFF'den iki hakem hakkında flaş karar. Resmen açıklandı
Ali Koç TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kurulan tuzağı ortaya çıkardı
Yılmaz Vural'ın maçı şifresiz kanalda. TFF açıkladı
TFF ligden çekilirse Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyecek
TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı. MHK'nın gizli toplantısını kimin sızdırdığı deşifre oldu. Duyunca şok olacaksınız
Son Haberler
Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı. 100 bin metrekare üzerine kuruluydu Ekonomi
Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı. 100 bin metrekare üzerine kuruluydu
Federasyon talimatı değiştirdi Spor
Federasyon talimatı değiştirdi
Atatürk Havalimanı’nın yanındaki proje için mahkemeden karar çıktı. 27 bin metrekarelik alanı kapsıyor Gündem
Atatürk Havalimanı’nın yanındaki proje için mahkemeden karar çıktı. 27 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Bursaspor'da yerel seçim öncesi tepki çeken paylaşım Spor
Bursaspor'da yerel seçim öncesi tepki çeken paylaşım
Silah kaçakçılarına 68 ilde eş zamanlı operasyon Gündem
Silah kaçakçılarına 68 ilde eş zamanlı operasyon
Bu haftanın kazandıranları belli oldu Ekonomi
Bu haftanın kazandıranları belli oldu
Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit Gündem
Seçime 1 gün kala AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin adayına şoke eden tehdit