Ali Koç kozmik odaya giriyor

2 Nisan’da Olağanüstü Genel Kurula gidecek olan Fenerbahçe Süper Lig’den çekilme dahil her türlü opsiyonu masaya yatıracak.
Geçtiğimiz günlerde kulübün eski yöneticileri ile iftarda buluşan ve bu konuyu değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şimdi de oyuncular ile istişare edecek.
Yüksek Divan Kurulu’ndaki konuşmasında sponsorlar, SPK ve Ziraat Bankası ile görüştüklerini belirten Ali Koç dünkü açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Yarın (bugün) bu oyunun esas öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla Samandıra'da buluşacağız"
Bugün Samandıra’ya Ali Koç ile görüşen futbolcular ve teknik ekibin ligde kalma yönünde tavsiye vermesi bekleniyor.