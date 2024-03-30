Ali Koç kozmik odaya giriyor

Ali Koç kozmik odaya giriyor
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilme konusunda tartışmak üzere Samandıra'ya gidiyor
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Ali Koç kozmik odaya giriyor 1

2 Nisan’da Olağanüstü Genel Kurula gidecek olan Fenerbahçe Süper Lig’den çekilme dahil her türlü opsiyonu masaya yatıracak.

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Ali Koç kozmik odaya giriyor 2

Geçtiğimiz günlerde kulübün eski yöneticileri ile iftarda buluşan ve bu konuyu değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şimdi de oyuncular ile istişare edecek.

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Ali Koç kozmik odaya giriyor 3

Yüksek Divan Kurulu’ndaki konuşmasında sponsorlar, SPK ve Ziraat Bankası ile görüştüklerini belirten Ali Koç dünkü açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

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Ali Koç kozmik odaya giriyor 4

"Yarın (bugün) bu oyunun esas öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla Samandıra'da buluşacağız"

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Ali Koç kozmik odaya giriyor 5

Bugün Samandıra’ya Ali Koç ile görüşen futbolcular ve teknik ekibin ligde kalma yönünde tavsiye vermesi bekleniyor.

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Ali Koç kozmik odaya giriyor 6
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Ali Koç kozmik odaya giriyor 7
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Ali Koç kozmik odaya giriyor 8
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