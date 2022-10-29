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Hatalarla dolu Konyaspor Kasımpaşa maçında ortalığın nasıl karıştığını Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik açıkladı

Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik, 1-1 biten Konyaspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:40
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''Maçın sonunda büyük olay.'' Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik hatalarla dolu Konya Kasımpaşa maçında ortalığın nasıl karıştığını açıkladı

Hatalarla dolu Konyaspor Kasımpaşa maçında ortalığın nasıl karıştığını Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik açıkladı
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FARUK MALİK / Yeniçağ

Süper Lig'de orta sıralarda bulunan iki takım Konyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve Konya'da puanlar paylaşıldı.

18. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

GOLLER HATALARLA GELDİ

Kasımpaşa'nın golü 50.dakikada geldi. Konyaspor kalecisi Sehic'ten inanılmaz pas hatası sonrası ortada kalan topta Hajradinovic, sol yağıyla boş kaleye topu gönderdi: 0-1

Konyaspor beraberliği 82'de yakaladı. Ikpeazu sol kanatta sakladığı topta ceza sahası sol çaprazına Guilherme'ye çıkardı, Guilherme sol çaprazda buluştuğu topa sol ayağının üstüyle çok sert vurdu ve top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1 Bu golde de Kasımpaşa defansının hatası var.

MAÇIN SONUNDA BÜYÜK OLAY
Maçın son anlarına doğru iki takım futbolcularu birbirine girdi. Yedek kulübesi karıştı. 

SON DURUM 
Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 20'ye çıkararak üst sıralara yerleşti ve 6. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 14 puanla 10.sıraya yerleşti.

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