Maden faciası bölgesinden sıcak görüntüler. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde bugün saat 14.28 sıralarında Kanadalı Anagold Madencilik şirketinin işlettiği altın madeninde göçük meydana geldi.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, olay sonrasında yaptığı açıklamada 9 madencinin göçük altında kaldığını açıkladı. Madencileri kurtarma çalışmaları 400 kişilik ekiple sürüyor.
Feci olay sonrası bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olay yerinden görüntüler paylaştı.
Videoda, göçük altında kalan madencileri kurtarma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
Sarıgül, yarın saat 12’de olayla alakalı açıklama yapacağını duyurdu.
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