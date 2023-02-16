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  • Günlerdir afet bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül: İnsanların sokakta kalmadığını görene kadar buradayım

Günlerdir afet bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül: İnsanların sokakta kalmadığını görene kadar buradayım

Büyük yıkıma sebep olan depremin yıktığı şehirlerden biri de Adıyaman... Adıyaman'daki görüntüler yürek dağlarken Mahsun Kırmızıgül hemen afet bölgesine koştu. Ünlü şarkıcı ve yönetmen aldığı kararı sosyal medyadan paylaştı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:25
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Mahsun Kırmızıgül afet bölgesini terk etmeme kararını sosyal medyadan paylaştı.

Günlerdir afet bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül: İnsanların sokakta kalmadığını görene kadar buradayım
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Kahramanmaraş merkezli 2 deprem Adıyaman'da da büyük yıkıma sebep oldu. Depremin şiddeti yalnızca Adıyaman'ın merkezinde değil, köylerinde de etkisini gösterdi.

Kahreden görüntülerin geldiği Adıyaman'a koşan Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada ilk günden beri paylaşım yapıyor.

Mahsun Kırmızıgül son olarak sosyal medyada aldığı kararı açıkladı. Kırmızıgül açıklamasında "Çok geç saatlere kadar özel insanların barınmaları için köylerine kadar gidip dağıtım yaptık. Bu bölgede yaşayan insanlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çadır kent için çalışmalara başladık. İnsanların sokaklarda kalmadığını görünceye kadar deprem bölgesinde kalacağım" dedi.

 

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