Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye saldırı açıklaması: Bu çirkin saldırı memleketimizin huzuruna kast edildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda il başkanlığının camına mermi isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, olay yeri inceleme ekibi, binanın kafeterya bölümünde camdan giren tek kurşunu koltuğa saplanmış şekilde buldu.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ’TAN MESAJ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş saldırı sonrası mesaj yayımladı.

Saldırıyı kınayan Yavaş "Bu çirkin saldırının fail ya da faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz.” dedi.

Yavaş’ın mesajı:

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor,

ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Memleketimizin huzuruna kast eden bu çirkin saldırının fail ya da faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz.

AKŞENER'İN PAYLAŞIMI:

İMAMOĞLU’NDAN DA DAYANIŞMA MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırı sonrası açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan İmamoğlu faillerin adalete teslim edilmesini beklediğini vurguladı.

İmamoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum.”

KAFTANCIOĞLU, İYİ PARTİ İL BAŞKANI COŞKUN'U ARAYARAK GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ

Bu arada, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak saldırı ile ilgili olarak geçmiş olsun dileğini ve dayanışma mesajını iletti.