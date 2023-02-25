25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ’den hapis yatan Nazlı Ilıcak’ın 99 depremini Erdoğan’a bağlayan yazıları ortaya çıktı. Erdoğan’dan halkın sevgilisi

FETÖ’den hapis yatan Nazlı Ilıcak’ın 99 depremini Erdoğan’a bağlayan yazıları ortaya çıktı. Erdoğan’dan halkın sevgilisi olarak bahsediyor

FETÖ’den ceza alan Nazlı Ilıcak’ın 99 depremini af yasasına ve irticayla mücadeleye bağladığı yazıları ortaya çıktı. Ilıcak yazılarında Erdoğan’dan “halkın sevgilisi” diye bahsediyor.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:27
Takip Et

FETÖ’den hapis yatan Nazlı Ilıcak’ın 99 depremini Erdoğan’a bağlayan yazıları ortaya çıktı. Erdoğan’dan halkın sevgilisi olarak bahsediyor

FETÖ’den hapis yatan Nazlı Ilıcak’ın 99 depremini Erdoğan’a bağlayan yazıları ortaya çıktı. Erdoğan’dan halkın sevgilisi olarak bahsediyor
+
Aa
-

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

15 Temmuz sonrası FETÖ’den cezaevine atılan ve Türkiye’yi AİHM’ye şikayet edip 16 bin euro tazminat kazanan Nazlı Ilıcak’ın 99 depreminde devleti suçlayan yazıları ortaya çıktı.

“MİLLETİN SEVGİLİSİ ERDOĞAN”
99 depremi meydana geldiğinde Türkiye’nin gündemi af kanunuydu. Nazlı Ilıcak da deprem sonrası Yenişafak’taki yazısında bu konuya değinirken “Halkın sevgilisi haline gelen Erdoğan neden bu yasadan faydalanamıyor” diye soruyor.

Ilıcak yazısında, “Deprem, belki birçok kişiye yeniden vicdan muhasebesi yapma fırsatını vermiştir. Tabii afet asker sivil tefriki yapmadan herkesi vurdu. Bunlar benim birinci sınır kullarım. Onları sakınayım demedi”” diye yazıyordu ve ekliyordu:

“Tabii afete karşı yapılacak bir şey yok. Dua edip, Allah’tan yardım dilemekten başka. İnsan bu gibi anlarda ne kadar çaresiz olduğunu daha iyi kavrıyor.”

İRTİCAYLA MÜCADELEDEN FIRSAT BULAMADIK
Ilıcak bir başka yazısında irticaya yönelik devletin faaliyetleri nedeniyle bu afetin meydana geldiği imasında bulunurken “Büyük bir sahipsizlik. Hani nerede Başbakanlık Kriz Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dayanılarak gerçekleştirilen merkez. Hani nerede yangın söndürme araçları, enkaz altındaki canlıları tespit eden cihazlar? Eğitilmiş köpekler ve elemanlar? Son iki, yıldır, irtica takip etmekten, bizi bekleyen başka tehlikeleri göremedik mi? Belki de Allah’ın gazabı üzerimize bu yüzden geldi! Zelzele felaketi hepimize ders olsun. Birbirimizi daha iyi anlayıp sevmeye çalışalım. Hiç yoktan “iç düşman” gibi kavramların peşine takılıp, vatandaşları bölmeyelim” diye yazıyordu.

“Atatürk yaşasaydı 28 Şubat sürecini tasvip etmezdi” diye belirten Ilıcak, “Fay hatları üzerinde uzanan Anadolu’da başörtüsünden başka tehlikelerin de bulunduğu bilinmeli ve tedbirler ona göre alınmalıydı. Bilançonun bu kadar kabarık olmasının sorumluluğunu herkes paylaşmalı. Hırsız müteahhitler, iyi denetim yapmadan inşaat izni veren yetkililer ve “geliyorum” diye haber veren bir doğal afete karşı hala seyirci kalan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi” diye ekliyordu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
4
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
5
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Malatya'da deprem
﻿Malatya'da deprem
﻿Malatya'da deprem
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.