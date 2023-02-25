FETÖ’den hapis yatan Nazlı Ilıcak’ın 99 depremini Erdoğan’a bağlayan yazıları ortaya çıktı. Erdoğan’dan halkın sevgilisi olarak bahsediyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

15 Temmuz sonrası FETÖ’den cezaevine atılan ve Türkiye’yi AİHM’ye şikayet edip 16 bin euro tazminat kazanan Nazlı Ilıcak’ın 99 depreminde devleti suçlayan yazıları ortaya çıktı.

“MİLLETİN SEVGİLİSİ ERDOĞAN”

99 depremi meydana geldiğinde Türkiye’nin gündemi af kanunuydu. Nazlı Ilıcak da deprem sonrası Yenişafak’taki yazısında bu konuya değinirken “Halkın sevgilisi haline gelen Erdoğan neden bu yasadan faydalanamıyor” diye soruyor.

Ilıcak yazısında, “Deprem, belki birçok kişiye yeniden vicdan muhasebesi yapma fırsatını vermiştir. Tabii afet asker sivil tefriki yapmadan herkesi vurdu. “Bunlar benim birinci sınır kullarım. Onları sakınayım demedi”” diye yazıyordu ve ekliyordu:

“Tabii afete karşı yapılacak bir şey yok. Dua edip, Allah’tan yardım dilemekten başka. İnsan bu gibi anlarda ne kadar çaresiz olduğunu daha iyi kavrıyor.”

İRTİCAYLA MÜCADELEDEN FIRSAT BULAMADIK

Ilıcak bir başka yazısında irticaya yönelik devletin faaliyetleri nedeniyle bu afetin meydana geldiği imasında bulunurken “Büyük bir sahipsizlik. Hani nerede Başbakanlık Kriz Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dayanılarak gerçekleştirilen merkez. Hani nerede yangın söndürme araçları, enkaz altındaki canlıları tespit eden cihazlar? Eğitilmiş köpekler ve elemanlar? Son iki, yıldır, irtica takip etmekten, bizi bekleyen başka tehlikeleri göremedik mi? Belki de Allah’ın gazabı üzerimize bu yüzden geldi! Zelzele felaketi hepimize ders olsun. Birbirimizi daha iyi anlayıp sevmeye çalışalım. Hiç yoktan “iç düşman” gibi kavramların peşine takılıp, vatandaşları bölmeyelim” diye yazıyordu.

“Atatürk yaşasaydı 28 Şubat sürecini tasvip etmezdi” diye belirten Ilıcak, “Fay hatları üzerinde uzanan Anadolu’da başörtüsünden başka tehlikelerin de bulunduğu bilinmeli ve tedbirler ona göre alınmalıydı. Bilançonun bu kadar kabarık olmasının sorumluluğunu herkes paylaşmalı. Hırsız müteahhitler, iyi denetim yapmadan inşaat izni veren yetkililer ve “geliyorum” diye haber veren bir doğal afete karşı hala seyirci kalan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi” diye ekliyordu.