MEB'den flaş açıklama. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yaptı. tamamlandığını duyurdu. Velilere ise sadece çocuklarının hangi okula başlayacağını öğrenmek kaldı.

ÖĞRENCİ KAYITLARI OTOMATİK YAPILDI

MEB açıklamasında "İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesiyle 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos'un son haftasında gerçekleştirilecek. Veliler, e-Devlet üzerinden 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama' (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilirler" bilgisi verildi.

VELİLER E-DEVLET ÜZERİNDEN OKULLARI ÖĞRENECEK

Öğrenci velileri çocuklarının kayıt durumlarını e-Devlet'e girerek 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama- e-Kayıt hizmeti başlığına tıklayarak öğrenebilecekler. Bu hizmet sayesinde, çocukların hangi okula yerleştirildiği bilgisine kolayca erişim sağlanacak.