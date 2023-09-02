İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan Ebrar Karakurt’u hedef alanlara: Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu

İlahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un sosyal medyada “Boş yapma Abdülhamid” yazılı bir pankartla fotoğraf paylaşmasının ardından hedef haline getirilmesine tepki gösterdi.

X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşım yapan Kılıç, Karakurt’un pankartının sultan 2. Abdülhamid ile ilgisi olmadığını belirtti. Pankarttaki yazının, Karakurt'un, geçtiğimiz günlerde kendisine sataşan 'Abdülhamid' isimli bir kişiye verdiği yanıt olduğunu hatırlatan Kılıç, “Sataşan kişinin adı Cengiz olsaydı Cengiz Han’a mı tepki gösterdi diyecektiniz? Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu!” dedi.

ABDÜLHAMİD İSİMLİ KULLANICIYA YANIT VERMİŞTİ

Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından biri olan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kullanıcının, “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” yorumuna “Boş yapma Abdülhamid” sözleriyle yanıt vermişti.

Daha sonra “Boş yapma Abdülhamid” yazan bir pankartla fotoğraf da paylaşan Karakurt, AKP'li isimler ve bazı yandaş medya organları tarafından 2. Abdülhamid'e hakaret ettiği iddia edilerek hedef haline getirilmişti.

“ADI CENGİZ OLSAYDI CENGİZ HAN'A MI TEPKİ GÖSTERDİ DİYECEKTİNİZ?”

Karakurt'un, yanıtını bir Abdülhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısına verdiğini anımsatan Kılıç, pankartın 2. Abdülhamid ile ilişkilendirilmesinin mantıksız ve saçma olduğunu ifade etti. Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

“Milli oyuncumuz Ebrar'ın bu tepkisi kendisine sataşan Abdülhamid adlı bir Twitter kullanıcısına... Osmanlı sultanı Abdülhamit ile ilgisi yok. Sataşan kişinin adı Cengiz olsaydı Cengiz Han'a mı tepki gösterdi diyecektiniz? Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu!”