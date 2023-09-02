İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan Ebrar Karakurt’u hedef alanlara: Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu

İlahiyatçı Cemil Kılıç, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un hedef haline getirilmesine sert tepki gösterdi.

İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan Ebrar Karakurt’u hedef alanlara: Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu

İlahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un sosyal medyada “Boş yapma Abdülhamid” yazılı bir pankartla fotoğraf paylaşmasının ardından hedef haline getirilmesine tepki gösterdi.

X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşım yapan Kılıç, Karakurt’un pankartının sultan 2. Abdülhamid ile ilgisi olmadığını belirtti. Pankarttaki yazının, Karakurt'un, geçtiğimiz günlerde kendisine sataşan 'Abdülhamid' isimli bir kişiye verdiği yanıt olduğunu hatırlatan Kılıç, “Sataşan kişinin adı Cengiz olsaydı Cengiz Han’a mı tepki gösterdi diyecektiniz? Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu!” dedi.

ABDÜLHAMİD İSİMLİ KULLANICIYA YANIT VERMİŞTİ

Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından biri olan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kullanıcının, “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” yorumuna “Boş yapma Abdülhamid” sözleriyle yanıt vermişti.

bos-yapma-abdulhamid.webp

Daha sonra “Boş yapma Abdülhamid” yazan bir pankartla fotoğraf da paylaşan Karakurt, AKP'li isimler ve bazı yandaş medya organları tarafından 2. Abdülhamid'e hakaret ettiği iddia edilerek hedef haline getirilmişti.

“ADI CENGİZ OLSAYDI CENGİZ HAN'A MI TEPKİ GÖSTERDİ DİYECEKTİNİZ?”

Karakurt'un, yanıtını bir Abdülhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısına verdiğini anımsatan Kılıç, pankartın 2. Abdülhamid ile ilişkilendirilmesinin mantıksız ve saçma olduğunu ifade etti. Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

“Milli oyuncumuz Ebrar'ın bu tepkisi kendisine sataşan Abdülhamid adlı bir Twitter kullanıcısına... Osmanlı sultanı Abdülhamit ile ilgisi yok. Sataşan kişinin adı Cengiz olsaydı Cengiz Han'a mı tepki gösterdi diyecektiniz? Ne geri zekâlı mahluklarsınız yahu!”

cemil-kilic-001.jpg

İlgili Haberler
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi
Ebrar Karakurt trol Abdulhamid’e cevap verdi. AKP'li Birinci ile Pelikancı Öğüt Osmanlı'nın yarısını kaybeden padişah sandı
Ebrar Karakurt'tan Milli Takımı kirli oyunla suçlayan Polonya'ya tokat gibi cevap
Ebrar Karakurt'tan kendisine sataşan takipçisine flaş cevap: Boş yapma Abdülhamid
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Son Haberler
PSV'den dört dörtlük galibiyet Spor
PSV'den dört dörtlük galibiyet
Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü Güncel
Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Nijerya’da camiye saldırı: 7 ölü 2 yaralı Dünya
Nijerya’da camiye saldırı: 7 ölü 2 yaralı
Berna Laçin fiyat etiketini paylaştı. Moralim bozuldu sizin de bozulsun Magazin
Berna Laçin fiyat etiketini paylaştı. Moralim bozuldu sizin de bozulsun
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada Güncel
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada
Antalya'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü Güncel
Antalya'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü
Karıma benziyorsun iddialarına Galatasaray Kulübü soruşturma başlattı Spor
Karıma benziyorsun iddialarına Galatasaray Kulübü soruşturma başlattı