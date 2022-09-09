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'Baskın basanındır' diyerek paylaştı! Meral Akşener’den gençlere sürpriz ziyaret

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy’de yaptığı esnaf ziyaret sırasında kafede oturan lise öğrencileri ile sohbet etti. Akşener, gençler ile sohbetini "baskın basanındır" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 02:12
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Meral Akşener’den gençlere sürpriz ziyaret

'Baskın basanındır' diyerek paylaştı! Meral Akşener’den gençlere sürpriz ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı esnaf ziyaretlerinden bir görüntü paylaştı.

"Baskın basanındır" notuyla paylaşım yapan Akşener, bir kafede oturan oturan lise öğrencileri ile muhabbet ederek, sorunlarını dinledi.

Öğrencileri gören Akşener, "Oooo! Kimi trollesem" diyerek, gençlerin yanına oturdu.

Akşener’in “Bir genç olarak durumunuz nasıldır” diye sorduğu genç, “Bu hayatta olmuyor” diye yanıt verdi.

14 yaşındaki İlayda, “Durumlar herkeste kötü. Biz de öğrenci olarak geçinemiyoruz. Şu kadar küçük bir şey (Kahve) 37 lira olmuş. Ne kadar dışarı çıkmak istesek de buraya arada geliyoruz” diye konuştu.

Akşener, “Bir gencin ister buraya, ister başka bir yere gitmeye hakkı var. Hayattan zevk alma hakkınız var. Bunun için suçlanamazsınız” diye yanıt verdi.

Genç kız ise, “Önceden daha rahat çıkabiliyorduk dışarıya. Para yetiyordu. Bir yüz liraya AVM'de her şeyi yapabiliyorduk. Şimdi ayda bir kere çıkabiliyoruz” şeklinde konuştu.

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