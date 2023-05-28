Merve Dizdar’ın ödül konuşması AKP’li Ayvalı’yı rahatsız etti: Batı’nın ezik kölelerinden biri…

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Dizdar, teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

AKP'Lİ İSİMDEN ÇİRKİN SÖZLER: BATI’NIN EZİK KÖLELERİNDEN BİRİ

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Merve Dizdar'ın ödül konuşmasından rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından Dizdar’ın konuşmasını alıntılayan Ayvalı, Dizdar’ı ‘ezik’ olmakla suçladı ve konuyu PKK’ya bağladı

AKP’li Ayvalı, paylaşımında şu ifadelere verdi:

“Batı’nın Ezik Kölelerinden biri daha. Aldığı ödülü oyunculuğuna değil, iki büklüm sunduğu sadakatine ve ülkesini onların diliyle aşağılamasına borçlu… Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli… Fransa’da saraylarda ağırlanan PKK’lılardan farkı sektöründen ibaret. Merve Dizdar budur.”