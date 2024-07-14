Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından 3 kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2024 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinde (Erzurum merkez, Aşkale, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan, Köprüköy ilçeleri) ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Yağışların, ulaşımda aksamalar gibi çeşitli sorunlara yol açabileceği ifade edilerek, özellikle bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin gerekli önlemleri almaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve acil durumlar için hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı. Bu tür hava olaylarının, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve can ve mal kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

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