MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı

MHK'nin yeni başkanı belirsizliğini koruyor. Mirza Şeker, TFF'deki büyük tartışmayı yazdı...

MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

TFF'de yapılan toplantı sonrası görev dağılımı gerçekleşti.

Ancak bir tek bölüm açıklanmadı: MHK

Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kim olduğu henüz belli olmadı.

Bunun sebebi ise TFF yönetiminde tartışma çıkması.

Bir kesim Lale Orta ile yola devam edilmesini isterken, diğer bir bölüm ise Lale Orta ile devam edilmesine karşı çıktı.

Bu tartışmalar sonrası herhangi bir karara varılmazken, MHK Başkanlık seçimi şimdilik askıya alındı.

Bakalım Lale Orta konusunda ortak noktaya varılacak mı?

Yoksa bu karışıklık devam mı edecek?

TFF'nin yaptığı toplantı sonrası oluşan diğer görev dağılımları ise şu şekilde;

İbrahim Burkay: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Yalçın Orhan: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Yusuf Günay: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Agah Ruşen Çetin: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Mustafa Eröğüt: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Haluk Kalyoncu: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Erman Kalkandelen: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Şafak Müderrisgil: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

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