Cumhurbaşkanlığı seçiminde durum çok vahim. Recep Tayyip Erdoğan anayasaya göre kesinlikle seçime giremez.

Millet İttifakı liderlerine, Emek ve Özgürlük İttifakı liderlerine, ATA İttifakı liderlerine cumhurbaşkanı adaylarına ve tüm muhalefet partilerinin liderlerine çağrıda bulunuyorum.

Erdoğan'ın anayasaya aykırı şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularak aday gösterilmesine karşı;

-Kesinlikle itiraz etmelisiniz.

Eğer CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu YSK'ya itiraz etmezlerse Erdoğan yarın şu açıklamayı yapar:

-Bay Kemal adaylığıma itiraz etmeyerek, 3. kez adaylığımın anayasaya uygun olduğunu kabul etti.

Tüm Cumhurbaşkanı adayları için de çağrım geçerlidir;

-Erdoğan'a bu kozu sakın vermeyin.

-Anayasaya aykırı başvurulara da diplomasına da itiraz edin.

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan dedi ki;

-"Görev yaptığı sürede Erdoğan'ın diplomasını çok aradım ancak bulamadım."

Erdoğan'ın bu açıklama sonrası diploma aslını ibraz etmesi şarttır.

Türkiye Noterler Birliği (TNB), 23.05.2019 tarih ve 2019/158 sayılı kararı ile noteri "sahte işlem yapıldı" diye cezalandırdı.

Bu belgenin YSK tarafından istenmesi ve TNB tarafından YSK'ya gönderilmesi için muhalefet partileri de Cumhurbaşkanı aday adayları da mutlaka başvuru yapmalılar.

Ayrıca askerlik görevi için Erdoğan'ın Millî Savunma Bakanlığı'na verdiği diploma da aynı yolla talep edilmelidir.

YSK üyeleri görevlerini eksiksiz yapmalıdır.

Bugünlerde tüm Türkiye'de Devlet Bahçeli afişleri asıldı.

Peki Erdoğan'ın neden yok?

Aday Erdoğan, afişler Bahçeli

Anlaşılan o ki Erdoğan, YSK'nın adaylık başvurusunu iptal edeceğini anladı.

Anlaşılan o ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Devlet Bahçeli olacak.

Değerli okurlarım,

Millet İttifakı'nın deneyimli ve akil isimlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı ve Millî Görüş'ün güçlü lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim.

Karamollaoğlu dedi ki:

"Milletimize bütün derdi Tek Adam rejimi verdi. Bu sistemin değişmesi için 6 parti bir araya geldik ve uzmanlarımız bir yıl sürekli çalıştılar.

Gerek Anayasa Değişikliği gerekse 2 bin 300 maddelik, "Ortak Politikalar Metni" hazırlayarak imza altına aldık.

Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek liyakatli kadrolar ile şeffaf ve denetlenebilir, hesap veren bir iktidar vaat ediyoruz.

Biz altı lider ülkemizin sorunlarını ve çözüm yollarını rahatlıkla konuşabiliyoruz, müzakere edebiliyoruz ve anlaşabiliyoruz.

Bu durum Türk siyasetine yeni ve çok olumlu bir iş birliği getirdi.

Milletimizin tüm sorunlarını çözecek çok güçlü Millet İttifakı oluşturduk."

-Soru: AKP ve Yeniden Refah, Merhum Erbakan'ın Millî Görüş fikriyatının devamı mı?

Karamollaoğlu dedi ki:

"Erbakan hocamıza ihanet ettiler.

Yeniden Refah Partisi'nin adını almaları hukuken uygun değil.

Anayasa Mahkemesi tarafından hukuken sonlandırılan bir partinin adıyla yeniden kurulması hukuka aykırı.

Tayyip Bey'in müdahil olduğu kanaatindeyim.

Millî Görüşü bölmek en büyük ihanettir."

-Sordum: Millet İttifakı içinde üçlü bir ittifak çalışmanız var. Amaç nedir?

Karamollaoğlu dedi ki:

"DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak bir araya gelip seçime müşterek girilmesi oy potansiyelimizi yükseltecektir.

Tek liste ve tek amblem altında Meclis'te daha fazla sayıda milletvekili çıkarılması mümkün olacaktır.

Saadet Partisi sandık başlarına resmen sandık kurulu üyesi görevlendiriyor.

Bu çok önemli haklar sağlıyor.

Müşahit başka, sandık kurulu üyesi olarak bulunulması başka.

Sandık kurulu üyesi bir ihtilaf olduğu takdirde o konuda karar verecek insanlardan birisidir.

Müşahit ise her vatandaş gibi sadece gözlemci olur, itiraz hakkı olmaz.

Saadet Partisi çatısı altında olmasının millet ittifakı ve özellikle 3 parti için de önemli olduğunu söylüyoruz.

Görüşmelerimiz büyük oranda tamamlandı.

DEVA, Gelecek ve Saadet tek liste ile seçime birlikte girersek yüzde 7-8 oy alabilir ve yaklaşık 25 milletvekili çıkarabiliriz."