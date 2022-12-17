Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere kulaklarını tıkadı. Bakan Mahmut Özer’in açıklaması hayal kırıklığı yarattı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmenlerin zorunlu hizmetlerine yönelik affın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Bakan Özer’in bu açıklaması zorunlu hizmet affı bekleyen binlerce öğretmeni hayal kırıklığına uğrattı. Öğretmenler; 1990, 1998, 2000 ve 2010’da getirilen zorunlu hizmet affının pandemi ve sonrası süreçte zor durumda kalan öğretmenler için tekrar getirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

"MEB BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULMALI"

2010 sonrası atanan ve çeşitli sebeplerle tamamlayamadıkları zorun hizmet yükümlülüklerine çözüm arayan binlerce öğretmen, pandemi nedeniyle eşi işten çıkarılan, işyeri kapatılan eşi/anne veya babası vefat eden, eşinden ayrılan öğretmenlerin mağduriyetine MEB’in bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

Çıkarılacak affın kendileri için bir ayrıcalık değil, zorunluluk olduğunu belirten öğretmenler, zorunlu hizmet affının getirilmemesi nedeniyle binlerce öğretmenin her sene bu hizmeti belgeler sunarak erteletmek zorunda kaldığını, özür nedeniyle zorunlu hizmet alanı dışına tayin isteyen öğretmenlerin tekrar zorunlu hizmet alanına dönmesi için kendilerinden belge istendiğini ve bunun kamuda zaman kaybına neden olduğunu belirtiyor.

Diğer taraftan mağdur öğretmenler, başka devlet kurumunda zorunlu hizmetlerini tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna geçenlerden tekrar zorunlu hizmet istendiği ve bu durumun ciddi mağduriyetler yarattığını belirtiyor.