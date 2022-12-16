Bedelli askerlik ve ehliyet affı bekleyen milyonlara kötü haber. AKP’li üst düzey isimler açıkladı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sayıları milyonları bulan bedelli askerlik ve ehliyet affı bekleyen vatandaşlara kötü haber AKP’den geldi. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konu ile ilgili açıklama yapan iki üst düzey AKP’li yetkili şu an gündemlerinde bedelli askerlik ve ehliyet affının bulunmadığını, bütçe görüşmeleriyle meşgul olduklarını aktardı.

Sayıları milyonu bulan gençler, bedelli askerlikte 80 bin TL olarak uygulanan ve her 6 ayda bir enflasyona göre artan ücretin indirilmesi ve kışla şartının kaldırılmasını talep ediyordu. Gençler diğer taraftan gençlerin 28 gün kışlaya çağrılmasının devlete maliyeti 1 milyar TL’den fazla olduğunu ifade ederken askerlik tecil yaşının 29’dan 22’ye indirilmesiyle oluşan cezalarında düzenlenmesini talep ediyordu.

MİLYONLAR EHLİYET AFFI BEKLİYOR

Diğer taraftan 1 milyondan fazla sürücü torba kanuna eklenecek bir madde ile ehliyet affının çıkmasını talep ediyordu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ekim ayında bu konuda kanun teklifi vermesi alt komisyonda bekletilirken CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da konuyu meclis gündemine taşımıştı. Gürer, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e yaptığı açıklamada, hükümet kanadının kendisine bu konuda olumlu bir geri dönüş yapmadığını belirtmişti. Gürer, bu konuda niyetsiz olan AKP’nin konuya olumlu yanaşması durumunda torba kanuna vereceği bir önergeyle bu konuyu halledebileceğini ifade etmişti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise MHP grubunun da ehliyet affına olumlu yaklaştığını belirtirken AKP grubunun ikna edilmeye çalışıldığını açıkladı. Yalım ayrıca haftaya bu konuyu yine meclis gündemine getirip affın çıkması için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

MHP’Lİ VEKİL TALEP ETMİŞTİ

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da trafik kurallarını ihlalden ehliyetlerine el konulduğunu bu nedenle lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Bu sıkıntının yabancı uyruklu şoförlerle kapatılmaya çalışıldığını belirten Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istemişti.

CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

BAKAN SORULARA CEVAP VERMEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde bakan Adil Karaismailoğlu, ehliyet affıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı.