Milli Takım'da sakatlık şoku. Yıldız oyuncu kafileden ayrıldı

Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Milli Takım'da sakatlık şoku. Yıldız oyuncu kafileden ayrıldı

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Milli futbolcumuz Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." denildi.
Almanya ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve 34. dakikada Abdülkadir Ömür oyuna dahil edilmişti.

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