Faslılar çıldırdı. Milyonlar sokakta Portekiz zaferini kutluyor

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek kupadan eledi.

Bu sonuç sonrası Faslı taraftarlar sokaklara döküldü ve Portekiz zaferini doyasıya kutladı.

FASLILAR'DAN ÇILGIN TEZAHÜRAT

Faslı taraftarlar son 16 turunda da İspanya'yı elemişti.

Çeyrek finalde de Portekiz'i eledikten sonra ''ADİOS İSPANYA, ADİOS PORTEKİZ, ADİOS SIRADAKİ. “Adios Espana, adios Portugal, adios whoever is next. Morocco is going all the way,” şeklinde tezahürat yaptılar.